Hulk vai reforçar o Fluminense diante do Bragantino

Rio - O nome de Hulk apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira (9) e, assim, o atacante poderá entrar em campo pelo Fluminense diante do Red Bull Bragantino. O jogo será no dia 17, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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O clube conseguiu regularizá-lo graças a janela extraordinária aberta para o registro de reforços nacionais. A mudança aconteceu devido ao adiantamento de algumas partidas da competição.
Não houve alteração na janela internacional, que começará em 20 de julho e vai até 11 de setembro. Thiago Silva, portanto, só será liberado para atuar mais para frente.
O clube conseguiu regularizá-lo graças a janela extraordinária aberta para o registro de reforços nacionais. A mudança aconteceu devido ao adiantamento de algumas partidas da competição.
Não houve alteração na janela internacional, que começará em 20 de julho e vai até 11 de setembro. Thiago Silva, portanto, só será liberado para atuar mais para frente.
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Hulk foi titular na goleada por 6 a 1 sobre o Nova Iguaçu, em amistoso realizado na última quarta-feira (8). Antes de voltar aos compromissos oficiais, o Tricolor ainda enfrentará o Bahia, domingo (12), às 16h, no Maracanã. O Fluminense briga na parte de cima da tabela no Campeonato Brasileiro: é o terceiro colocado, com 31 pontos - dez a menos que o Palmeiras, líder isolado.
Hulk foi titular na goleada por 6 a 1 sobre o Nova Iguaçu, em amistoso realizado na última quarta-feira (8). Antes de voltar aos compromissos oficiais, o Tricolor ainda enfrentará o Bahia, domingo (12), às 16h, no Maracanã. O Fluminense briga na parte de cima da tabela no Campeonato Brasileiro: é o terceiro colocado, com 31 pontos - dez a menos que o Palmeiras, líder isolado.