Canobbio se reapresenta e volta a treinar no Fluminense

Rio - Canobbio se reapresentou ao Fluminense e retomou os trabalhos na manhã desta sexta-feira (10), no CT Carlos Castilho. O atacante ganhou dez dias de férias depois de vestir a camisa do Uruguai na Copa do Mundo e, agora, voltou aos treinos. A Celeste não passou da fase de grupos.
Ele foi titular em dois dos três jogos da seleção no torneio internacional, contra Cabo Verde e Espanha. No que começou entre os reservas, diante da Arábia Saudita, foi acionado no intervalo.
Ele foi titular em dois dos três jogos da seleção no torneio internacional, contra Cabo Verde e Espanha. No que começou entre os reservas, diante da Arábia Saudita, foi acionado no intervalo.
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O Tricolor se prepara para encarar o Bahia, domingo (12), às 16h (de Brasília), em amistoso no Maracanã. Depois, voltará a campo oficialmente contra o Red Bull Bragantino, sexta-feira (17), às 20h, também no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Fluminense é o terceiro colocado na tabela, com 31 pontos - dez de desvantagem para o Palmeiras, líder isolado da competição.
O Tricolor se prepara para encarar o Bahia, domingo (12), às 16h (de Brasília), em amistoso no Maracanã. Depois, voltará a campo oficialmente contra o Red Bull Bragantino, sexta-feira (17), às 20h, também no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Fluminense é o terceiro colocado na tabela, com 31 pontos - dez de desvantagem para o Palmeiras, líder isolado da competição.