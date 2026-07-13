Fluminense prepara a renovação de Lucho Acosta

Rio - Um dos principais destaques do Fluminense, o meia Lucho Acosta, de 31 anos, está perto de assinar um novo contrato. De acordo com informações do portal "GE", o argentino encaminhou uma renovação até o fim de 2029.

Acosta chegou ao Fluminense no ano passado, logo depois da disputa do Mundial de Clubes. Para tirá-lo do FC Dallas, dos Estados Unidos, o Tricolor pagou algo em torno de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões na cotação da época).

Rapidamente Lucho mostrou suas credenciais e com a chegada de Luís Zubeldía se tornou titular do Fluminense na campanha que levou o clube carioca de volta para a Libertadores em quinto lugar.

No total, Acosta entrou em campo em 45 partidas, anotou oito gols e deu 11 assistências. O seu contrato atual vai até dezembro de 2028.