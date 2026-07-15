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Fluminense

Fluminense aguarda propostas pelo zagueiro Freytes

Jogador vê concorrência na defesa aumentar após chegada de Thiago Silva

Freytes em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho
Freytes em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho -
Rio — O futuro de Freytes no Fluminense passa por um momento de incertezas: o zagueiro pode perder espaço pela concorrência com Jemmes, após a chegada de Thiago Silva. Com isso, e em meio às críticas da torcida contra o atleta, o Tricolor aguarda propostas pelo argentino, de acordo com o 'Lance!'.

No fim de 2025, o defensor chegou a receber proposta do Bologna, da Itália, por 5 milhões de euros, recusada pelo Fluminense. Agora, a equipe carioca entende que o jogador se valorizou mais e espera pedidos em torno de 8 milhões de euros (cerca de R$ 46 milhões).
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Apesar do risco de saída, Freytes, canhoto, ainda pode ser o titular ao lado de Thiago Silva, que é destro. O técnico Luis Zubeldía também já falou da possibilidade de utilizá-lo de lateral-esquerdo, posição em que o atleta atuou em parte do amistoso contra o Bahia, no último domingo (12).

O argentino de 26 anos foi contratado pelo Fluminense em janeiro de 2025. Ele teve seu melhor momento na Copa do Mundo de Clubes, quando chegou a ser elogiado pelo ex-jogador e ídolo italiano Marco Materazzi como um dos grandes destaques defensivos do torneio. Apesar disso, é alvo de críticas constantes da torcida ao longo de sua passagem por falhas durante os jogos.
O Tricolor volta a campo pelo Brasileirão nesta sexta-feira (17), contra o Red Bull Bragantino, às 20h, no Maracanã.
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