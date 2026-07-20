Thiago Silva aparece no BID e pode jogar contra o Grêmio

Rio - O zagueiro Thiago Silva, de 41 anos, está liberado para fazer sua reestreia pelo Fluminense . O defensor teve seu nome registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e poderá entrar em campo contra o Grêmio, neste domingo (26).

Reforço do Fluminense para o segundo semestre, Thiago Silva ficou de fora do jogo contra o Bragantino na última sexta-feira (17), porque foi uma contratação vinda do futebol europeu. A janela pós-Copa do Mundo se abriu nesta segunda-feira (20).

A tendência é que o zagueiro forme dupla com Freytes na partida contra o Grêmio. Julián Millán, que iniciou o jogo contra o Bragantino, teve uma contusão na coxa direita e deve ficar de fora por um mês.

O Fluminense irá encarar o Grêmio, em Porto Alegre, no próximo domingo (26), às 18h30 (de Brasília). A partida marca o começo do returno do Brasileirão.