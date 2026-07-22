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Fluminense

Canobbio é escalado na seleção dos 'piores da Copa'

Atacante tricolor, de 27 anos, defendeu o Uruguai

Canobbio com a sele&ccedil;&atilde;o uruguaia na Copa
Canobbio com a seleção uruguaia na Copa -
Rio - O atacante do Fluminense, Agustin Canobbio, de 27 anos, disputou a Copa do Mundo pela seleção do Uruguai, balançou as redes na competição, mas recebeu críticas do jornal italiano "La Gazzetta dello Sport". Ele entrou na "seleção dos piores jogadores" do torneio.
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De acordo com a publicação, Canobbio, que assumiu a titularidade da seleção uruguaia nas partidas contra Cabo Verde e Espanha, teve atuações consideradas dentro do esperado. O motivo da sua inclusão foram atitudes não relacionadas com a questão técnica.
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Contra a Espanha, o atacante do Fluminense protagonizou uma sequência de lances polêmicos. Ele deu uma entrada dura em Pau Cubarsí, discutiu com a arbitragem durante o jogo e, após ser expulso, ainda tentou partir para cima de um adversário. Essas atitudes pesaram na avaliação do jornal.
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Outro atleta que apareceu na lista foi Cristiano Ronaldo. O português teve o seu desempenho técnico questionado e avaliado apenas como "uma sombra do jogador que já foi".
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