Hulk chega a 100 participações em gols no Brasileirão

Rio - Reforço do Fluminense para o segundo semestre da temporada, Hulk marcou pela primeira vez com a camisa tricolor. O atacante fez de pênalti no empate com o Grêmio por 1 a 1 , neste último domingo (26), em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Brasileirão, e chegou a 100 participações em gols na competição.

Hulk é o jogador com mais participações diretas em gols na competição desde que fez a sua estreia pelo Atlético-MG, em 2021. O atacante encerrou sua trajetória pelo clube mineiro após rescindir o contrato em maio deste ano, antes de acertar com o Fluminense com vínculo até o fim de 2027.

Além disso, Hulk chegou a 456 gols no século. O atacante, de 40 anos, é o segundo brasileiro com mais gols no período, atrás apenas de Neymar, com 459. O camisa 7 ainda aparece na frente de outros dois ídolos do Fluminense: Magno Alves (438) e Fred (413). Vagner Love, com 418, completa o top 5.

Contratado pelo Fluminense em maio, Hulk precisou esperar dois meses para estrear. O camisa 7 atuou nos amistosos contra Nova Iguaçu e Bahia, quando também fez um gol de pênalti. Já a estreia oficial aconteceu no empate com o Bragantino, no Maracanã, em 17 de julho, pela 19ª rodada do Brasileirão.