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Fluminense

Ainda com desfalques, tricolor faz último treino antes de clássico

Fluminense e Vasco ficaram no empate sem gols no primeiro jogo no sábado; duelo vale vaga nas quartas da Copa do Brasil

Fluminense realizou treino nesta terça-feira
Fluminense realizou treino nesta terça-feira -
Rio - O Fluminense realizou nesta terça-feira (4), o último treino antes do jogo de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Vasco, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), nesta quarta (5). A atividade não contou com a presença dos zagueiro Millán, Freytes e Thiago Silva, que vão continuar desfalcando o clube das Laranjeiras.
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Novamente, o zagueiro Jemmes participou da atividade, mas a tendência é que a defesa seja escalada novamente com Ignácio e Igor Rabello, que foram titulares na partida de ida e tiveram um bom desempenho.
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Zubeldía tem duas dúvidas para a escalação. Os laterais Guilherme Arana e Renê disputam uma vaga na esquerda. No meio-campo, Hércules e Nonato também estão brigando pela posição de titular.
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Com o empate sem gols no primeiro jogo, o vencedor do duelo irá se classificar para as quartas de final. Uma nova igualdade levará a disputada para as cobranças de pênalti.
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Hércules é titular do Tricolor
Hércules é titular do Tricolor Marcelo Gonçalves / Fluminense
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