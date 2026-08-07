Flu confirma lesão de John Kennedy, que passará por cirurgia

Rio - O Fluminense confirmou nesta sexta-feira (7) que John Kennedy sofreu lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e passará por cirurgia. O clube, porém, não informou o prazo de recuperação.

"O atacante John Kennedy sofreu lesão no Ligamento Cruzado Anterior do joelho direito, na partida contra o Vasco. O tratamento é cirúrgico e o atleta já faz reabilitação pré-operatória. Que seja uma excelente e breve recuperação, ídolo!", diz a nota do clube.

Ele se machucou durante a derrota do Fluminense para o Vasco por 3 a 1 no Maracanã, na última quarta-feira (5), pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

John Kennedy sofreu falta de Paulo Henrique aos nove minutos do segundo tempo. Ele caiu no chão com dores no joelho direito, recebeu atendimento médico e precisou ser substituído.



Agenda do Tricolor

O Fluminense vai a campo neste sábado (8) para enfrentar o Botafogo, às 21h, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

Já na terça-feira (11), a partir das 19h, o Tricolor encara o Independiente Rivadavia (ARG) no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.