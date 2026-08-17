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Fluminense

Serna busca nova fase depois de marcar contra rival especial

Atacante, de 28 anos, encerrou jejum de mais de três meses sem fazer gol

Serna em treino do Fluminense
Serna em treino do Fluminense -
Rio - O atacante Kevin Serna, de 28 anos, encerrou contra o Palmeiras no último sábado (15) um jejum de mais de três meses sem marcar com a camisa do Fluminense. O colombiano tenta renascer, depois de um período complicado no Tricolor. A volta por cima pode ocorrer após um encontro contra um adversário especial.
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Kevin Serna fez sua estreia pelo Fluminense contra o Palmeiras em duelo pelo Campeonato Brasileiro de 2024. No Maracanã, o colombiano fez uma belíssima jogada e deu uma assistência para Jhon Arias marcar naquela vitória que foi importantíssima para o Tricolor na luta contra o rebaixamento.
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Naquele mesmo ano, Serna voltou a ser decisivo pelo Fluminense contra o Verdão. Em São Paulo, ele fez o único gol da vitória do clube carioca contra o Palmeiras, que selou a permanência tricolor na elite do futebol brasileiro.
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No último sábado (15) contra o Palmeiras, Serna anotou um dos gols da vitória do Fluminense por 3 a 2, no Maracanã. O resultado encerrou um jejum de oito jogos sem vitória por parte do clube carioca em jogos oficiais em 2026.
Em 2026, Serna começou muito bem e foi um dos artilheiros do Fluminense no Carioca. Porém, ele perdeu espaço. No total, o colombiano entrou em campo em 38 partidas, anotou sete gols e deu duas assistências.
 
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