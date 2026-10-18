Após virada, Fluminense perde para o Santos no Maracanã



Com time reserva, o Fluminense perdeu para o Santos por 2 a 1, neste domingo (18), no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão. O Tricolor saiu na frente do placar com Rodrigo Castillo, mas sofreu a virada com gols de Gabigol e Philippe Coutinho. Foi a terceira derrota consecutiva do Time de Guerreiros na temporada, somando os compromissos pelo Brasileiro e Libertadores.

Com a derrota, o Fluminense caiu para o quinto lugar com 51 pontos. Já o Santos, por outro lado, sobe para oitavo, com 45. O Tricolor das Laranjeiras volta a campo na próxima quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Nubank Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Na ida, perdeu por 2 a 1, no Maracanã, e precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar.

Fluminense sai na frente, mas sofre virada

Jogando em casa, o Fluminense começou controlando as ações do jogo. Dono da melhor campanha como mandante ao lado de Flamengo e Palmeiras, o Tricolor abriu o placar logo aos três minutos com Rodrigo Castillo. Após cobrança de escanteio, o centroavante ficou livre na grande área, aproveitou uma sobra e finalizou de canela na saída do goleiro Diógenes para estufar as redes.

Com uma marcação forte a partir da intermediária defensiva, o Fluminense não deu muitos espaços para o Santos e conseguiu neutralizar o quarteto ofensivo formado por Neymar, Coutinho, Cebolinha e Gabigol. Na reta final, o Tricolor diminuiu o ritmo e deu campo para o Peixe, que passou a circular mais a bola perto da área. Já nos acréscimos, Neymar criou a chance mais perigosa do Peixe, mas Fábio defendeu.

O Santos ganhou confiança na reta final do primeiro tempo e voltou mais animado para a segunda etapa. O Peixe teve mais volume nos primeiros minutos e empatou logo aos quatro minutos. Em bela trama pelo lado direito, Rodinei recebeu de Neymar e cruzou para Gabigol, que chutou de primeira. Na sequência, aos oito, Gabriel Bontempo ficou com sobra na área e cruzou para Philippe Coutinho virar o placar.

O Fluminense ficou atordoado após sofrer dois gols em cinco minutos. O técnico Marcão deixou o time mais ofensivo, mas o time continuava com dificuldades de criar. Em jogada individual pela direita, Serna criou a melhor chance tricolor, mas Diógenes defendeu a finalização de Savarino. O Santos, por outro lado, teve mais espaço. Neymar teve a melhor chance, mas acertou a trave. Rony e Rollheiser também tentaram, mas Fábio salvou.

FLUMINENSE x SANTOS

Brasileirão - 31ª rodada

Data: 18/10/2026

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Igor Rabello e Renê; Hércules, Nonato (Serna) e Lucho Acosta (Paulo Henrique Ganso); Canobbio (Wesley Natã), Soteldo (Savarino) e Rodrigo Castillo (Hulk). Técnico: Marcão

Santos: Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo (João Alencar), Luan Peres e Barreal (Rollheiser); Gustavo Henrique, Philippe Coutinho (Rony) e Gabriel Bontempo; Neymar (Rafael Gonzaga), Everton Cebolinha (Oliva) e Gabigol. Técnico: Cuca

Gols: Rodrigo Castillo, aos 3' do 1ºT (1-0); Gabigol, aos 4' do 2ºT (1-1); Philippe Coutinho, aos 8' do 2ºT (1-2)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Gizeli Casaril (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Canobbio, Savarino (FLU); Barreal (SAN)

