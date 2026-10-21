Fluminense perde para o Palmeiras nos pênaltis e dá adeus ao sonho do bi

Fluminense lutou bastante, mas está fora da final da Libertadores. Em São Paulo, o Tricolor venceu o Alviverde por 1 a 0, no tempo normal, mas acabou derrotado nas cobranças de pênaltis, nesta quarta-feira (21). Nonato acabou sendo o único jogador que desperdiçou a sua batida, e os paulistas avançaram para mais uma decisão da competição.

As duas equipes voltam a jogar pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana. Neste sábado (24), o Fluminense irá encarar a Chapecoense, em Santa Catarina, às 19h30 (de Brasília). O Palmeiras entra em campo no mesmo diante contra o Bragantino, em São Paulo, às 18h30 (de Brasília).

O Fluminense começou a partida contra o Palmeiras tentando ter o controle da posse de bola assim como no jogo do Maracanã. Com menos de um minuto de jogo, Arana recebeu na cara do gol, mas finalizou mal em cima do goleiro Carlos Miguel. Os cariocas seguiram mais perigosos até a paralisação para hidratação.

Depois na segunda metade do primeiro tempo, o Palmeiras acertou um pouco mais a marcação e deixou o Fluminense menos confortável na partida. Com a vantagem pela vitória no primeiro jogo, os paulistas também não forçaram e o confronto seguiu sem gols para o intervalo.

O Fluminense voltou para o segundo tempo com uma mudança. Serna entrou na vaga de Savarino. A mexida foi a segunda de Marcão, porque ainda na etapa inicial o zagueiro Millán sentiu uma lesão na coxa direita e acabou sendo substituído por Ignácio. Porém, a estrutura da partida não mudou, o Tricolor tinha a bola, mas o Palmeiras seguia confortável.

Com o tempo, o Fluminense passou a ceder mais espaços, o Palmeiras teve uma grande chances aos 32 minutos em contra-ataque com Andrés Pereira, mas o meia acabou finalizando para fora. Logo depois, Marcão colocou Samuel Xavier e Wesley Natã nas vagas de Canobbio e Guga.

Na primeira jogada de Wesley Natã, o Fluminense chegou ao seu gol. Aos 37 minutos, o garoto fez bela jogada individua e tocou para Hércules, que finalizou firme, sem chances de defesa para o goleiro Carlos Miguel, levando a disputa para os pênaltis.

Penalidades

Nas cobranças de pênalti, Thiago Silva, Hércules e Guilherme Arana marcaram, mas Nonato acabou perdendo sua batida. Todos os jogadores do Palmeiras converteram a cobrança e o Verdão avançou para a decisão da Libertadores.