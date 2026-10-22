Arias provoca Fluminense após classificação

após vencer por 5 a 3 nos pênaltis, no Nubank Parque.

A relação conturbada entre Arias e Fluminense ganhou um novo capítulo após a semifinal da Libertadores de 2026. O atacante colombiano publicou uma foto após a classificação do Palmeiras à final da competição continental e colocou uma trilha sonora para provocar os tricolores. O Alviverde garantiu vaga na decisão, no Nubank Parque.

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A música em questão foi "Llorando Se Fue", do grupo boliviano Los Kjarkas, em que a tradução diz: "Chorando se foi quem um dia só me fez chorar, chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar", no trecho inicial da música.



A música do grupo boliviano foi lançada em 1981, mas explodiu no mundo entre 1989 e 1990. A canção ficou famosa no Brasil após ser gravada pela Banda Magníficos, em 2006.

vaiado e hostilizado pela torcida tricolor durante todos os 180 minutos da semifinal. Ele inclusive já havia postado uma música enigmática após a partida de ida, que terminou 2 a 1 para o Alviverde, no Maracanã, no dia 14 de outubro. O atacante colombiano estava sendo um dos grandes protagonistas do duelo, mas longe de ser por conta de suas atuações. A atenção estava voltada para ele, pois foipela torcida tricolor durante todos os 180 minutos da semifinal. Ele inclusive já havia, que terminou 2 a 1 para o Alviverde, no Maracanã, no dia 14 de outubro.

Torcedores demonstram sua indignação

O colombiano Jhon Arias manteve os comentários de sua postagem aberto para qualquer um responder. Com isso, diversos torcedores do Fluminense demonstraram sua indignação com a postura de ingratidão que o jogador. Um tricolor ressaltou que o jogador colombiano errou com o clube e não o contrário.

"Não fizemos nada de errado com você, Árias. Muito pelo contrário, você era um ídolo. Respeite o Fluminense, respeite o torcedor. As vaias fazem parte. Porém, lembre-se… te estendemos a mão, quando ninguém te via", disse por meio do Instagram. Outro foi mais sucinto: "Você jogou a semifinal? Não deu nem para ver você em campo", criticou.

Além disso, ele havia declarado anteriormente, que as pessoas (tricolores) tem amnésia, pois ele conquistou muita coisa pelo Fluminense e está marcado na história do clube que defendeu a camisa por cerca de cinco anos. A declaração do colombiano, no entanto, não repercutiu bem.

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"Para mim não interfere nada, não muda nada. Eu acho que as pessoas têm amnésia, eu sou um cara que venci por esse clube e estou na história. É algo que ninguém pode apagar, hoje defendo outra instituição e estou muito feliz. O Fluminense tem seus méritos de estar na semifinal e nós conseguimos um grande resultado", garantiu o colombiano.

Por outro lado, tanto o clube, quanto os torcedores do Palmeiras estão defendendo o jogador. Por meio das redes sociais, o Alviverde postou "Orgulho do meu camisa 11", acompanhado de uma montagem com vídeos de momentos do jogador com a camisa da equipe.

Decisão com data marcada



O Palmeiras está classificado para a final da Copa Libertadores pela oitava vez, e agora, em um lugar já conhecido: Montevidéu, no Uruguai, palco da última conquista do Alviverde na competição, em 2021. O adversário será definido no confronto entre Flamengo e Estudiantes, nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, após empate por 0 a 0 na ida.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza