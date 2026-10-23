Martinelli passará por artroscopia no joelho e desfalca Fluminense

Martinelli, que desfalcou a equipe nas duas últimas partidas, foi novamente ausência na atividade. O jogador, de 24 anos, passará por uma artroscopia no joelho esquerdo na próxima semana para recuperação de uma lesão detectada no menisco lateral. Dois dias depois da eliminação para o Palmeiras, o Fluminense voltou a treinar com seu elenco, nesta sexta-feira (23), no CT Carlos Castilho. O volante, que desfalcou a equipe nas duas últimas partidas, foi novamente ausência na atividade. O jogador, de 24 anos, passará por uma artroscopia no joelho esquerdo na próxima semana para recuperação de uma lesão detectada no menisco lateral.

Martinelli sofreu uma torção no joelho esquerdo durante o jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, no último dia 14, no Maracanã. O volante, porém, não sofreu danos estruturais graves e, por isso, passou por tratamento intensivo em dois turnos durante a última semana. Porém, antes do jogo da última quarta-feira (21), novamente contra os paulistas, ele acabou sendo vetado.

"Na próxima semana, o meia Martinelli será submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo, para recuperação de uma lesão detectada no menisco lateral. Tempo previsto de recuperação é de seis semanas. Boa recuperação, ídolo", publicou o Fluminense.

"O meia Martinelli saiu no intervalo do jogo de ida da semifinal da Libertadores após torção no joelho esquerdo e fez tratamento para ser relacionado no jogo da volta. No treino desta segunda-feira, o atleta sentiu dores novamente e seguiu o tratamento, inclusive no hotel da concentração da equipe em São Paulo. Em teste físico no pré-jogo, ficou decidido pela não utilização do jogador na partida. Martinelli será reavaliado no retorno ao Rio de Janeiro.", divulgou a assessoria do Fluminense.

O Fluminense lutou bastante, mas ficou de fora da final da Libertadores. Em São Paulo, o Tricolor venceu o Alviverde por 1 a 0, no tempo normal, com gol de Hércules, mas acabou derrotado nas cobranças de pênaltis, nesta quarta-feira (21). Nonato acabou sendo o único jogador que desperdiçou a sua batida, e os paulistas avançaram para mais uma decisão da competição.

Nas cobranças de pênalti, Thiago Silva, Hércules e Guilherme Arana marcaram, mas Nonato acabou perdendo sua batida. Todos os cinco jogadores do Palmeiras converteram as suas cobranças e o Verdão avançou para a decisão da Libertadores.



O Palmeiras irá enfrentar o Estudiantes na final da Libertadores, que irá acontecer no dia 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai. Os argentinos levaram a melhor sobre o Flamengo, na última quinta-feira (22), no Maracanã, também depois de disputa por pênaltis.

As duas equipes voltam a jogar pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana. Neste sábado (24), o Fluminense irá encarar a Chapecoense, em Santa Catarina, às 19h30 (de Brasília). O Palmeiras entra em campo no mesmo dia diante contra o Bragantino, em São Paulo, às 18h30 (de Brasília).