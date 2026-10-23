Atacante do River está na mira do Tricolor, diz jornal

A temporada ainda não acabou, mas o Fluminense já está planejando reforços para 2027. De acordo com informações do jornal argentino "El Intransigente", o Tricolor deseja a contratação do atacante Sebastián Driussi, de 30 anos, que defende o River Plate.

A posição de centroavante foi um dos grandes problemas do Fluminense na temporada. John Kennedy, de 24 anos, foi o grande destaque do setor, tendo entrado em campo em 38 jogos e anotou 15 gols, porém, o camisa 9 sofreu uma grave lesão em agosto no joelho direito e ficou fora da temporada.

Com isso, o Tricolor buscou a contratação de Hulk, de 40 anos, que defendia o Atlético-MG. O veterano teve bons momentos, mas depois voltou a oscilar. Além do brasileiro, os cariocas fizeram o investimento de 10 milhões de dólares (R$ 51,4 milhões) em Rodrigo Castillo, que defendia o Lanús. O argentino não correspondeu em campo e é um dos atletas mais criticados pelos torcedores.

Wesley Natã, de 18 anos, novo xodó dos torcedores, que anotou um gol e deu duas assistências nos últimos quatro jogos também atua na função, mas atualmente, Marcão tem escalado o garoto como atacante de lado. Apesar do seu sucesso, o Fluminense também tem cautela em relação a sua utilização.

"Se você analisar o jogo todo, os atacantes trabalharam demais e por isso evitamos algumas ações do Palmeiras. É lógico que agora é fácil analisar. Entrou, já era um plano nosso de Savarino e Canobbio produzirem, de correr atrás de lateral. Isso foi a marca da nossa equipe. Não sei se o Wesley ainda está pronto para fazer isso durante os 90 minutos. A estratégia era colocar ele e o Serna em algum momento pra acontecer isso. Foi uma mudança pensada, colocamos Samuel, o menino. Pegou a defesa deles mais cansada e produziu o que tinha que produzir, tanto no Maracanã quanto aqui. Foi muito feliz. É um menino que está em evolução, e é a hora dele de somar mais minutos vai chegar", disse Marcão.

Com a possibilidade de um reforço para a posição na próxima temporada é bem grande. Revelado pelo River Plate, Sebastián Driussi teve sua primeira passagem pelo clube de Buenos Aires de 2013 a 2017. Depois, o argentino foi negociado com o Zenit. Ele também teve uma passagem pelo Austin, dos EUA, antes de voltar ao futebol argentino no ano passado. Na sua segunda passagem, o centroavante entrou em campo em 62 partidas anotou 19 gols e deu duas assistências.