Flu decepciona e perde para lanterna Chapecoense

De ressaca com a eliminação da Libertadores, o Fluminense fez uma das suas piores exibições no Brasileiro de 2026 neste sábado (24). Contra a Chapecoense, lanterna da competição, na Arena Condá, o Tricolor foi batido por 2 a 1 e emplacou sua terceira derrota seguida na competição. O resultado manteve os cariocas na quinta colocação do torneio.

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O Fluminense se mantém com 51 pontos, três a menos que Athletico-PR e Cruzeiro. A vantagem para o Atlético-MG, que está em sexto é de um ponto. O Galo enfrenta o Flamengo, na próxima segunda-feira (26), às 20h (de Brasília), no Maracanã, e pode ultrapassar os cariocas.

Virtualmente rebaixada, a Chapecoense chegou a sua quarta vitória no Brasileiro. O último triunfo havia acontecido no começo de setembro contra o Corinthians, em São Paulo. Na Arena Condá, a equipe catarinense não conquistava três pontos desde agosto, quando derrotou o São Paulo por 1 a 0.

O Fluminense voltará a jogar na próxima quarta-feira (28) contra o Internacional, no Maracanã, às 19h30 (de Brasília). A Chapecoense atua no mesmo dia e horário contra o Bragantino, no interior de São Paulo.

O primeiro tempo entre Chapecoense e Fluminense foi de poucas emoções. Atuando fora de casa, o Tricolor começou desligado e saiu atrás em um lance com falha generalizada. Aos nove minutos, Wesley Natã saiu jogando errado, e Bolasie apareceu dentro da área para aproveitar um escorregão de Igor Rabelo para abrir o placar.

Com o tempo, o Fluminense foi melhorando e conseguiu o empate aos 30 minutos. Hulk fez bela jogada e Guga apareceu como elemento surpresa dentro da área dos catarinense, se virou bem e finalizou para o fun das redes da Chapecoense.

O Fluminense voltou um pouco melhor para o segundo tempo, com mais posse de bola e dominando as ações. Porém, na primeira chegada dos donos da casa, a Chape voltou a ficar na frente do placar. Aos 11 minutos, Giovanni Augusto arriscou de fora da área e venceu o goleiro Fábio.

Marcão fez algumas mudanças no ataque, colocou Riquelme Felipe, Lucho Acosta e Castillo, mas o Fluminense não apresentou muita reação. Bastante passivo, o Tricolor não conseguiu construir um pressão diante da Chapecoense, que voltou a vencer pelo Brasileiro depois de mais de um mês.