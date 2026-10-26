Martinelli passa por cirurgia no joelho esquerdo

O volante Martinelli, do Fluminense , foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo, nesta segunda-feira (26), para corrigir uma lesão no menisco lateral. O procedimento foi realizado pelo departamento médico tricolor, liderado pelo Dr. Douglas Santos, e foi bem sucedido. O prazo de recuperação é de até seis semanas e, com isso, ele pode não jogar mais em 2026.

Martinelli sofreu uma torção no joelho esquerdo durante o jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, no último dia 14, no Maracanã. O volante, porém, não sofreu danos estruturais graves e, por isso, passou por tratamento intensivo em dois turnos durante a última semana. Porém, antes do jogo da última quarta-feira (21), novamente contra os paulistas, ele acabou sendo vetado.

Sem Martinelli, o técnico Marcão optou por Hércules e Nonato formando a dupla de volantes no meio-campo. O Fluminense lutou bastante e venceu o Palmeiras por 1 a 0, mas foi derrotado nos pênaltis e foi eliminado na semifinal da Libertadores. No tempo normal, o gol foi marcado justamente por Hércules, enquanto nas penalidades Nonato foi responsável pela única cobrança desperdiçada.

Um dos destaques do Fluminense nas últimas temporadas, Martinelli vive uma fase especial. Recentemente, o volante estreou pela seleção brasileira. O desgaste físico por causa da Data Fifa, inclusive, ligou um alerta no clube. Afinal, o camisa 8 não teve descanso por causa da convocação. Desde o seu retorno, atuou 90 minutos contra o Coritiba e foi titular no clássico contra o Flamengo, até se machucar contra o Palmeiras.

Revelado pelo Fluminense, Martinelli é expoente da "Geração de Ouro", que teve nomes como André, João Pedro e Luiz Henrique. O volante, que estreou no profissional em 2020, soma 337 jogos e é o jogador revelado em Xerém com mais jogos no profissional. Além disso, também contribuiu com 18 gols e 20 assistências, e conquistou o bicampeonato carioca (2022 e 2023), Libertadores (2023) e Recopa (2024).