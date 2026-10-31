Fluminense analisa carências, mas aguarda vaga na Libertadores

A temporada ainda não acabou, mas o Fluminense já está de olho em 2027. A diretoria tricolor já mapeou carências no elenco, mas aguarda a definição da classificação para a Libertadores para definir os próximos passos no mercado de transferências, de acordo com o "ge". Há confiança na vaga direta para a fase de grupos, mas a disputa ainda está aberta.

Em 2026, a fase de grupos da Libertadores pagou 1 milhão de dólares (R$ 5,15 milhões) para cada clube classificado, além de 340 mil de dólares (R$ 1,75 milhão) por cada vitória. Semifinalista da competição continental nesta temporada, o Fluminense arrecadou 8,9 milhões de dólares (cerca de R$ 46,3 milhões) com a participação.

Se conseguir a classificação direta para a fase de grupos, o Fluminense estreia na competição apenas em abril. Caso consiga apenas a vaga na fase preliminar, estreará em fevereiro. Além disso, a premiação muda também. Neste segundo cenário, a diretoria tricolor teria que pensar em outra alternativa para atuar no mercado de transferências.

Ao mesmo tempo em que entende que há carências no elenco, a diretoria tricolor sabe que há necessidade de venda. Em 2026, a previsão orçamentária era de cerca de R$ 218 milhões em vendas, mas faltou R$ 180 milhões para atingir a meta. Atualmente, os principais ativos são Martinelli, Hércules e Canobbio. Na última janela, o uruguaio recebeu uma proposta do Krasnodar, mas optou por permanecer no Fluminense.

Situação do Fluminense no Brasileirão

Na luta por vaga na Libertadores, o Fluminense voltou ao G-4 após vencer o Internacional por 2 a 1, de virada, na última quarta-feira (28), no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão. Além de vencer o time gaúcho, o Tricolor das Laranjeiras se beneficiou da derrota do Athletico-PR diante do Grêmio por 2 a 0, em Porto Alegre.

Atualmente, o Fluminense tem 67.3% de chances de classificação para a Libertadores, de acordo com os dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Nas últimas cinco rodadas, o Tricolor enfrentará Vitória, São Paulo e Bragantino fora de casa, além do Mirassol e Cruzeiro no Maracanã.

Dos jogos que restam para o Fluminense, o jogo contra o Cruzeiro é um confronto direto na disputa por vaga na Libertadores. O time mineiro é o terceiro colocado com 57 pontos, apenas três a mais do que o Tricolor, que está em quarto lugar com 54. A Raposa tem 96.7% de probabilidade de classificação para a competição continental, segundo a UFMG.