Canobbio, do Fluminense, surpreende torcedor mirim em aniversário

Atacante do Fluminense, Canobbio fez uma surpresa e tanto a um pequeno tricolor. O sortudo foi Noah, que comemorou aniversário de 5 anos na noite deste sábado (31), e havia pedido a presença dos jogadores ao invés de personagens. Dito e feito: o uruguaio foi à festa, deu ao garoto uma camisa do Flu, bateu bola com ele e até se juntou ao parabéns.
Tudo começou durante a semana, quando a criadora de conteúdo Thá Menezes, mãe de Noah, convidou Canobbio através das mensagens diretas do Instagram. No contato, ela explicou que o menino havia pedido a ela que ligasse para o uruguaio, e que ele chamasse todo o elenco do Fluminense para a comemoração.
Ela admitiu saber que seria "impossível" a presença do time completo, mas reforçou que qualquer surpresa já deixaria o menino "maluco da cabeça". Abaixo da mensagem, a influenciadora enviou o convite da festa, cujo tema era futebol, realizada na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio.
Canobbio foi à festa
Chegando ao local da comemoração, Canobbio foi recebido com carinho por Noah, que correu para abraçá-lo, vestido com o uniforme completo do Fluminense. De presente, o uruguaio levou a camisa visitante do Tricolor, branca, personalizada com o nome do menino e o número 17, que ele utiliza em campo. A presença do jogador rapidamente gerou uma roda de crianças ao seu redor.
Em seguida, já com o novo uniforme vestido, Noah bateu bola com Canobbio no salão de festas. Neste trecho, dá para perceber que o presente ainda foi autografado pelo uruguaio, com mensagem especial dedicada ao menino.
Uruguaio participou do parabéns
Na hora do parabéns, Canobbio e Noah foram o centro das atenções. A família do menino fez questão que o uruguaio ficasse atrás da mesa do bolo, ao lado do menino, que batia palmas no colo do pai, e de Thá Menezes, mãe do pequeno tricolor e influenciadora digital.
Logo depois, Noah ainda passou para os ombros do uruguaio, onde cantou o hino do Fluminense a plenos pulmões. As cenas viralizaram nas redes sociais, com torcedores celebrando Canobbio pela atitude e parabenizando o torcedor mirim pelo aniversário.
Neste fim de semana, o Fluminense não entrou em campo, pois Vasco, Palmeiras, Atlético-MG e Grêmio disputam vaga na final da Copa do Brasil, competição que o clube foi eliminado nas oitavas de final. Por isso, Canobbio encontrou tempo livre para atender ao pedido do pequeno tricolor.
Veja vídeo de Canobbio no aniversário
Canobbio, do Fluminense, aparece de surpresa em festa de torcedor mirim Créditos: Reprodução Redes Sociais https://t.co/1sONQMzQIV— Jornal O Dia (@jornalodia) November 1, 2026