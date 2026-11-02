Com contrato perto do fim, Cano e Ganso podem deixar o Fluminense

Ídolos do Fluminense , Germán Cano e Paulo Henrique Ganso têm o futuro indefinido. Com contrato até o dia 31 de dezembro, a dupla ainda não recebeu nenhuma sinalização sobre a renovação do vínculo e pode deixar o clube no fim desta temporada, de acordo com o "ge". A expectativa é que a situação seja definida após o término do Brasileirão.

Na briga por vaga na Libertadores, o Fluminense não deve definir o futuro de nenhum jogador com contrato expirando antes do fim do Brasileirão. O planejamento de 2027 também passa pela classificação para a competição continental, já que vai definir a capacidade financeira do clube para atuar no mercado na próxima janela de transferências.

Cano e Ganso são dois dos jogadores mais bem pagos do elenco. Com a proibição das casas de apostas no Brasil, o Fluminense convive com a indefinição sobre o seu patrocinador máster e, por isso, pode precisar readequar o salário dos jogadores para uma eventual permanência. Mas, até o momento, não há nenhuma sinalização sobre renovação ou fim do vínculo.

Embora esteja perto de atingir a meta esportiva para a temporada, o Fluminense não ficou nem perto de alcançar a meta com vendas de jogadores. Faltaram R$ 180 milhões. Ou seja, a diretoria tricolor vai precisar recompensar isso de alguma forma em 2027. Entre os principais ativos estão os volantes Martinelli e Hércules, além do atacante Canobbio.

A dupla vive uma situação bem distinta no Fluminense. Antes esquecido por Zubeldía, Ganso recuperou o prestígio e a titularidade com Marcão. Já Cano, por sua vez, convive com lesões há três anos e não consegue ter sequência. Recentemente, o atacante argentino se recuperou de uma lesão grau 3 no músculo posterior da coxa direita e voltou a ficar à disposição da comissão técnica.

Contratado em 2019, Ganso é o jogador mais longevo do atual elenco. Entre os jogadores do plantel, é o segundo com mais jogos (336), atrás apenas de Martinelli (337). O meia, de 37 anos, fez parte de toda a reconstrução do clube e foi peça-chave nas conquistas do bicampeonato carioca de 2022 e 2023, da Libertadores de 2023 e da Recopa Sul-Americana de 2024.

Já Cano, por sua vez, chegou ao Fluminense em 2022 após uma passagem de destaque pelo Vasco. Nas duas primeiras temporadas, marcou 84 gols e foi o artilheiro do futebol brasileiro no período. O argentino, de 38 anos, entrou para a história tricolor após ser o artilheiro da conquista da Libertadores de 2023, inclusive com gol na final. Ele foi eleito o "Rei da América" no mesmo ano.