Baixas entre os zagueiros geram preocupação para Marcão no Fluminense

Fluminense tem dor de cabeça no setor defensivo para o duelo com o Vitória. Além de Millán, que se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, Ignácio não poderá entrar em campo. O zagueiro levou o terceiro cartão amarelo no triunfo por 2 a 1 sobre o Internacional , quarta-feira (28), no Maracanã, e precisará cumprir suspensão automática no Campeonato Brasileiro.

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Sendo assim, há dúvida sobre quem atuará ao lado de Thiago Silva. O favorito é Igor Rabello, que tem recebido mais oportunidades nesta reta final de temporada. Com menos espaço, Freytes e Jemmes nutrem esperança, mas correm por fora na disputa pela titularidade.

Sendo assim, há dúvida sobre quem atuará ao lado de Thiago Silva. O favorito é Igor Rabello, que tem recebido mais oportunidades nesta reta final de temporada. Com menos espaço, Freytes e Jemmes nutrem esperança, mas correm por fora na disputa pela titularidade.

Técnico do Tricolor, Marcão terá toda a semana para observar os treinos no CT Carlos Castilho e definir quem iniciará a partida, que só acontecerá na próxima sexta-feira (6). A bola vai rolar às 20h (de Brasília), no Barradão, pela 34ª rodada da competição nacional.

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Fluminense liga alerta para jogadores pendurados

O Fluminense precisará manter o alerta ligado em relação aos jogadores pendurados com dois cartões amarelos. Entre os que costumam aparecer na escalação estão Canobbio, Hulk, Paulo Henrique Ganso e Renê. Castillo, Freytes, Otávio, Samuel Xavier e Soteldo também aparecem na lista. Martinelli é outro, mas trata lesão no joelho esquerdo e não estará à disposição.

Por uma vaga na Libertadores de 2027



O Fluminense busca o triunfo sobre o Vitória para seguir firme na briga por uma vaga no G-4 do Campeonato Brasileiro, de olho em uma classificação direta para a fase de grupos da Libertadores de 2027. Neste momento, o Tricolor é justamente o quarto colocado na tabela, com 54 pontos – mesmo número do Athletico-PR, que está em quinto.



Bahia (53) e Atlético-MG (50) também aparecem na disputa, em sexto e sétimo, respectivamente. Quem está em terceiro é o Cruzeiro, que tem 57.

Os jogos que restam ao Fluminense

. Vitória x Fluminense (6/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. São Paulo x Fluminense (19/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Fluminense x Mirassol (22/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Fluminense x Cruzeiro (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Red Bull Bragantino x Fluminense (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro