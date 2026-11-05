Millán pode retornar ao time do Flu depois de Data Fifa

O zagueiro Julián Millán, de 28 anos, pode retornar ao Fluminense depois da paralisação para a Data Fifa, que irá acontecer nos próximos dias. O colombiano se lesionou no dia 21 de outubro, na segunda partida da semifinal da Libertadores, contra o Palmeiras, em São Paulo.

Com uma lesão muscular de grau 2 no adutor da coxa, Millán tem a previsão de retorno de quatro a seis semanas. Porém, o colombiano tem um histórico bom de recuperação, anteriormente, ele voltou a jogar antes do esperado depois de ter uma contusão logo depois da pausa da Copa do Mundo.

O colombiano vinha formando dupla de zaga titular com Thiago Silva e com sua lesão deu lugar a Ignácio. Millán é considerado uma das melhores contratações do Fluminense para a temporada, tendo boas atuações pelo clube carioca.

O Tricolor entra em campo nesta sexta-feira (6) contra o Vitória, em Salvador, às 20h (de Brasília), e depois vota a jogar no próximo dia 19 (quinta-feira) contra o São Paulo, no Morumbi, às 21h30 (de Brasília). Este será o primeiro duelo do clube carioca depois da paralisação da última Data Fifa do ano.

Millán entrou em campo pelo Fluminense em 16 jogos e não fez gols ou deu assistências. O Tricolor desembolsou algo em torno de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 25 milhões) para tirar o colombiano do Nacional, do Uruguai. Ele assinou contrato até o fim de 2029.

Situação de Martinelli

Após passar por uma artroscopia no joelho esquerdo, o volante Martinelli avançou na recuperação da lesão e animou o Fluminense. O jogador, de 25 anos, já realiza atividades em uma esteira antigravidade, que ajuda jogadores em retorno de lesões a iniciar a reabilitação de forma mais rápida por reduzir o peso corporal durante a movimentação do corpo.



Martinelli sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante o jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, no último dia 14 de outubro, no Maracanã. O jogador vivia a expectativa de se recuperar para atuar na partida de volta, em 21 do mesmo mês, e até foi relacionado. Porém, voltou a sentir dores na véspera do duelo e, por isso, foi cortado.



Após realizar novos exames e constatar o problema, Martinelli passou pela artroscopia para corrigir a lesão no joelho esquerdo. O Fluminense deu prazo de recuperação de seis semanas, o que pode tirar o camisa 8 do restante da temporada. Existe, porém, a expectativa do retorno antes do prazo. O fato do jogador estar correndo na esteira antigravidade após nove dias animou o departamento médico.

Sem Martinelli à disposição, o técnico Marcão tem optado por Hércules e Nonato como dupla de volantes. Desde a lesão, o camisa 8 desfalcou o Fluminense em quatro jogos. No período, o Tricolor das Laranjeiras venceu o Palmeiras por 1 a 0, apesar da eliminação nos pênaltis, e o Internacional por 2 a 1, com Hércules marcando dois dos três gols. O time também perdeu para Santos e Chapecoense, ambos por 2 a 1.



Um dos destaques do Fluminense nas últimas temporadas, Martinelli vive uma fase especial. Recentemente, o volante estreou pela seleção brasileira. O desgaste físico por causa da Data Fifa, inclusive, ligou um alerta no clube. Afinal, o camisa 8 não teve descanso por causa da convocação. Desde o seu retorno, atuou 90 minutos contra o Coritiba e foi titular no clássico contra o Flamengo, até se machucar contra o Palmeiras.

Revelado pelo Fluminense, Martinelli é expoente da "Geração de Ouro", que teve nomes como André, João Pedro e Luiz Henrique. O volante, que estreou no profissional em 2020, soma 337 jogos e é o jogador revelado em Xerém com mais jogos no profissional. Além disso, também contribuiu com 18 gols e 20 assistências, e conquistou o bicampeonato carioca (2022 e 2023), Libertadores (2023) e Recopa (2024).



Na briga por vaga na Libertadores, o Fluminense volta a campo na próxima sexta-feira (6), às 20h (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão, pela 34ª rodada do Brasileirão. Em quarto lugar com 54 pontos, o Tricolor está dentro da zona de classificação para a competição continental. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Time de Guerreiros tem 66.2% de chances de classificação.