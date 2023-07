Austrália goleia Canadá e está nas oitavas da Copa do Mundo Feminina

A seleção medalhista de ouro nas Olimpíadas está fora da Copa do Mundo Feminina. Diante da Austrália, o Canadá chegou com a possibilidade do empate para avançar, mas foi amplamente dominada e, com o revés de 4 a 0, no Melbourne Rectangular Stadium, deu adeus a competição. Na chave em questão, enquanto as australianas avançaram em primeiro, a Nigéria ficou com a segunda vaga.

A posse de bola e domínio territorial, no início do confronto, era notoriamente das canadenses. Porém, bastou a primeira ‘escapada’ das anfitriãs para o marcador na cidade de Melbourne ser devidamente movimentado. A lateral-esquerda Steph Catley recebeu bom passe em velocidade e fez o cruzamento que, mesmo com o desvio parcial da zaga do Canadá, chegou em Hayley Raso. A camisa 16 teve tempo para dominar e bater cruzado, rasteiro, fugindo do alcance da arqueira Kailen Sheridan, em lance inicialmente anulado por impedimento. Todavia, a revisão do Árbitro de Vídeo (VAR) validou o tento e fez o estádio explodir com o apoio da torcida local.

Depois da abertura do marcador, o selecionado da Concacaf seguiu com maior posse, mas seguia com sérias dificuldades em abrir o bem postado sistema defensivo australiano que, se aproveitando da necessidade do adversário em sair cada vez mais, buscava explorar espaços nas linhas mais avançadas das canadenses. E o cenário que já era bom para as Matildas poderia ter ficado ainda melhor na etapa inicial quando, em saída rápida pela esquerda, a bola ficou espirrada na pequena área e Fowler bateu forte para marcar o segundo das anfitriãs aos 37. Todavia, o VAR anulou o tento apontando interferência de Ellie Carpenter, que estava em posição de impedimento.

A anulação nítidamente não abalou as pretensões da Austrália que, apenas dois minutos depois, conseguiu ampliar sua dianteira e na base da bola aérea. Em cobrança de escanteio vindo da direita, Sheridan saiu mal do gol e Raso aproveitou para tocar pro fundo das redes.

Usando do mesmo expediente da primeira etapa e também contando com o elemento psicológico a seu favor, a Austrália não se desorganizava no sistema de marcação e seguia explorando jogadas de velocidade, pelos lados de campo, contra um Canadá que fez quatro alterações no intervalo e buscava uma mudança drástica de cenário.

Porém, aos 12 minutos, quem marcou novamente foram as Matildas onde Foord disparou no lado esquerdo e segurou até o último momento antes de tocar em diagonal para Fowler. A camisa 11, mesmo desajeitada, conseguiu bater em gol e viu a pelota tocar na trave antes de entrar.

Com a manutenção da ideia de jogo, ficou evidente a redução de ritmo por parte das donas da casa, em determinados momentos do jogo, para variar com oportunidades onde Fowler quase deixou a goleada ainda maior, mas parou em batida na trave. Algo que não ficou somente no quase já que, com 46 minutos, a revisão do Árbitro de Vídeo viu pênalti de Jessie Fleming em Katrina Gorry. Na batida, Catley deixou novamente sua marca e sacramentou o placar elástico na Copa do Mundo Feminina.

