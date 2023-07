Japão arrasa Espanha: 4 a 0! E fica na ponta do Grupo C da Copa Feminina

Uma estratégia perfeita levou o Japão a triunfo memorável sobre a Espanha, na manhã desta segunda-feira (31/7) pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo feminina. No Estádio de Wellington, na Nova Zelândia, as nipônicas (em busca do bi, foi campeãs em 2015) deixaram a bola com as espanholas, uma das favoritas ao título e que conta com a melhor do mundo, Putellas. Mas não adiantou o time europeu tem quase 80% de posse e o dobro de finalizações. Afinal, as japonesas foram muitos mais eficazes quando tinha a bola. Se a rival deu dez chutes, somente um foi na direção do gol. As asiáticas, de cinco acertaram quatro. Três entraram. No fim, Japão 4 a 0.

As duas seleções já entraram em campo com as vagas asseguradas para as oitavas. Os gols foram de Miyazawa, (dois), Ueki e Tanaka. Com isso, o Japão encerra a primeira fase do Grupo C com nove pontos, em primeiro lugar e vai pegar a Noruega nas oitavas. A Espanha, com seis pontos, termina em segundo e enfrentará a Suíça. No outro jogo do grupo, Zâmbia venceu a Costa Rica por 3 a 1 e terminou em terceiro, com três pontos. as costarriquenhas terminam em último, com zero.

Japão letal nos contra-ataques

A Espanha, entrou com a formação ofensiva que fez 5 a 0 em Zâmbia, com Caldentey no comando do ataque e Redondo no banco. e o melhor meio de campo possível, com Putellas, Abelleira e Bonmati.

O primeiro tempo mostrou um Japão surpreendente. Para se ter ideia, a Espanha ficou com a bola de forma massacrante: 77%, e mais finalizações (6 a 4). Só que, enquanto as espanholas só deram um chute certo na direção do gol, as japonesas, numa velocidade surpreendente sempre que tinha a bola, encaixou contra-ataques letais e das quaro bolas, todas foram na direção do gol e três entrararam.

Aos 12, Endo, pela esquerda, deu lançamento para Miyazawa entre as zagueiras da Espanha. O time europeu pressionou as japonesas. Porém, o time nipônico era letal no contra-ataque. E, aos 29, numa trama em que Miyzawa achou Ueki bem colocadam, esta última recebeu na área e chutou mascado com a marcação e fez 2 a 0. Aos 40, com a Espanha toda em cima, Ueki lançou Miyazawa, que invadiu a área e chutou com força pelo alto, sem chance para a goleira Misa.

No segundo tempo, a Espanha seguiu em cima, com incríveis 80% de posse (mais de mil passes contra 300 das japonesas). Mas zero de eficácia na finalização. E o time japonês, bem renovado em relação aos últimos anos, mostrou aplicação tática que pode levá-lo longe e, quem sabe, besliscar sua segunda Copa. Além disso, fechou com chave de ouro: um gol espetacular de Tanaka, num contra-ataque, claro.

