James é recebido com muita festa pela torcida do São Paulo

Reforço de peso do São Paulo para a sequência da temporada, James Rodríguez está na área. Na noite deste domingo (30), o astro colombiano desembarcou em Congonhas (SP) e teve o primeiro contato com a eufórica torcida tricolor.

James, no entanto, não parou para atender a torcida, assinar camisas ou tirar fotos. Escoltado por seguranças e por funcionários do São Paulo, foi direto para o estacionamento, onde entrou em um carro e foi embora.

O meia colombiano de 32 anos, firmou vínculo com o Tricolor até junho de 2025. Além disso, chega ao Morumbi sem custo de transferência.

O São Paulo ainda não definiu a data de sua apresentação e tampouco quando ele começará o trabalho com o técnico Dorival Júnior. No entanto, nesta segunda-feira, ele fará exames médicos e terá uma reunião com a comissão técnica do Soberano.

JAMES E O MERCADO

O meia estava livre no mercado desde abril de 2023, quando encerrou sua passagem pelo Olympiacos, da Grécia. Destaque na Colômbia na Copa de 2014, no Brasil, James Rodríguez tem passagens por Porto, Real Madrid e Bayern de Munique. O Botafogo chegou a flertar com o craque, mas as negociações não avançaram.

