Emissora coloca Flamengo na liderança, Vasco no G4 e ignora o Botafogo

A edição de Minas Gerais do programa “Globo Esporte” errou de modo bizarro a tabela de classificação desta edição do Campeonato Brasileiro. A emissora colocou o Flamengo como atual líder do torneio nacional. Rapidamente, a gafe foi parar nas redes sociais.

Inicialmente, a imagem foi exibida no telão para que o apresentador Maurício Paulucci e o comentarista Henrique Fernandes fizessem suas colocações. Eles, aparentemente, perceberam a situação desprimorosa. Mas, constrangidos, evitaram dar evidências à classificação feita em uma realidade completamente paralela.

O erro, então, ficou no telão naquele bloco do programa. A emissora não o corrigiu.

Na tela, o Flamengo ficou na liderança com 43 pontos, seguido por Cuiabá com 31, Vasco com 31 e Cruzeiro com 30. A realidade é que a pontuação dos primeiros colocados está correta. Porém, as posições completamente fora da realidade. Afinal, o Botafogo, que nem aparece na classificação da Globo, é o líder, com 43, o Flamengo vice com 31, Palmeiras, terceiro, também com 31, e Grêmio, em quarto, com 30.

Sendo assim, os internautas, claro, não deixaram barato e ironizaram a filial da Globo nas Alterosas.

O Globo Esporte de Belo Horizonte ta mostrando uma tabela do brasileirão com: 1- Flamengo

2- CUIABA

3- VASCO

9- NÃO EXISTE

12- Grêmio

14- Botafogo

18- CAP

20- Fluminense Eu to pensando faz um tempo se eu to muito doido e eles tão falando de algo que eu não to entendendo pic.twitter.com/KodBvPnY6J — ⓟ apale (@RenanPapale) July 31, 2023

Não sei quem foi o maluco (provavelmente com o emprego em risco) que preencheu esse BG com os nomes dos clubes da série A na tabela no Globo Esporte Minas Mas seja quem for eu fecho com ele sobre o Cruzeiro. Detalhe para o 9° lugar simplesmente vago rsrsrs. pic.twitter.com/KmgOw6jQgW — Douglas Ribeiro (@douglasiks) August 1, 2023

O erro chama atenção ainda pela presença do Vasco no grupo dos quatro primeiros colocados. O time carioca é, na realidade, o último colocado com apenas nove pontos somados.

Aliás, o Botafogo, líder isolado, na tabela do GE Minas, figurou na 14ª posição.

