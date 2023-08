Al-Nassr anuncia contratação de Sadio Mané

O futebol da Arábia Saudita está cada vez mais forte. Nesta terça-feira (1), o Al-Nassr anunciou a contratação de Sadio Mané, que deixa o Bayern de Munique para vestir a camisa 10 do clube saudita. De acordo com informações da imprensa europeia, a transferência gira em torno de 37 milhões de euros (R$ 193 milhões na atual cotação).

Dessa maneira, o atacante de 31 anos encerrou sua passagem frustrante pelo Bayern de Munique e vai formar um poderoso ataque ao lado de Cristiano Ronaldo. No clube alemão, Mané marcou apenas 12 gols e deu seis assistências em 38 partidas. Ele teve problemas de relacionamento nos bávaros e chegou a agredir o companheiro Leroy Sané em uma discussão no vestiário do Bayern.

Assim, Mané chega como quarto reforço do Al-Nassr nesta janela de transferências. Antes do senegalês, o clube já havia anunciado as chegadas de Seko Fofana, ex-Lens, Brozovic, ex-Inter de Milão, e Alex Telles, ex-Manchester United. Além disso, o clube saudita também contratou o técnico Luís Castro, ex-Botafogo.

Por fim, o Al-Nassr será o sexto clube da carreira de Mané. Revelado pelo Metz, da França, o atacante também passou por RB Salzburg e Southampton antes de chegar ao Liverpool, em 2016/17.

