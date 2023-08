Veja a imagem: Marcelo, do Fluminense, sem querer, quebra a perna de rival

Um lance dramático ocorreu no segundo tempo do jogo em que o Argentinos Juniors enfrentou o Fluminense nesta terça-feira (2/8). No duelo pela ida das oitavas de final da Libertadores, aos dez minutos, quando o Tricolor perdia por 1 a 0 (gol de Ávalos na etapa inicial), ocorreu uma disputa na lateral esquerda da defesa dos cariocas. Marcelo, tentando sair com a bola saiu da marcação, mas o zagueiro Luciano Sánchez veio no carrinho. O lateral brazuca, totalmente sem querer, deu um pisão na perna do defensor. Fratura na perna esquerda na hora e ainda com o joelho dobrando.

Na mesma hora Marcelo viu a gravidade da lesão e ficou desesperado, enquanto os médicos corriam para tratar Luciano, urrando de dor. Foi um lance casual, mas o árbitro foi ao VAR e não teve como não expulsar Marcelo, que não reclamou. E brasileiro ainda recebeu o carinho de todos os jogadores, incluindo os do time argentino, cientes de que o lateral não teve qualquer vontade de lesionar o rival. Luciano foi levado a um hospital. Marcelo, assim, está suspenso para a partida de volta, dia 8/8, no Maracanã.

