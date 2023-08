Em vídeo, Róger Guedes confirma saída; Corinthians se pronuncia

“Olá, pessoal. Estou aqui para anunciar a minha saída do Corinthians. Estou muito feliz pela negociação. Era um acordo que eu tinha com o presidente Duilio (Monteiro Alves) lá atrás, quando vim para o Corinthians. Dei o meu melhor sempre pelo clube, espero um dia poder voltar. Fica o meu carinho a todos, os torcedores que sempre me trataram bem, a todos os funcionários do clube, os jogadores por quem eu tenho um carinho enorme e me ajudaram nesse momento”, disse o jogador.

“Estou muito feliz, fechando com uma equipe do Qatar, o Al-Rayyan. Afinal, era um sonho que eu tinha de jogar lá. Mas o presidente Duilio sabia, o Corinthians sabia desde a época que eu vim. Decidi junto com a minha família que isso seria o melhor para mim no momento. Fica a minha gratidão e vai, Corinthians!”, continuou.

Em razão da importância de Róger Guedes para a equipe, a diretoria alvinegra até tentou uma renovação do vínculo. Ao ver, porém, a impossibilidade de permanência do atleta, o clube buscou adiar a saída para depois da semifinal da Copa do Brasil. Mas o Al-Rayyan tem pressa para contar com o jogador e pediu a ida dele em imediato.

Róger Guedes e Corinthians tinham acordo

O Corinthians tem contrato com Guedes até agosto de 2025. Mas, em meio à contratação em 2021, garantiu que iria liberar o jogador caso ele recebesse futuramente uma oferta vantajosa.

Os valores da transferência não foram revelados, mas o Timão detém 40% dos direitos econômicos do atleta, que se despede do clube com 126 partidas e 43 gols. Em sua despedida, frente ao Vasco no último sábado, ele atingiu a marca de 31 gols na Neo Química Arena, ficando isolado na artilharia do estádio.