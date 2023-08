África do Sul vence nos acréscimos e avança às oitavas de final

Graças a um gol nos acréscimos, a África do Sul se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. Na madrugada desta quarta-feira (2/8), pelo Grupo G, o time sul-africano, que só se classificaria se vencesse, bateu a Itália por 3 a 2 no Estádio Regional de Wellington. Foi uma vaga dramática, pois as italianas avançariam com o empate e levaram o gol decisivo aos 27 da etapa final. O selecionado europeu saiu na frente com Caruso, de pênalti. Mas cedeu o empate num gol contra absurdo de Orsi. Na etapa final, as africanas viraram com Magaia, mas Caruso empatou. Kgatlana foi a heroína, fazendo o gol da virada e da vaga às oitavas.

No outro jogo, a Suécia venceu a Argentina por 2 a 0. O Grupo G terminou com as suecas em primeiro lugar, com nove pontos pontos. A África do Sul ficou em segundo, com quatro pontos. Já a Italia, com três e Argentina, com um fecha o grupo e estão eliminadas. Nas oitavas, as sul-africanas enfrentam a Holanda. Já a Suécia encara os Estados Unidos.

Itália sai na frente

Logo aos dez minutos, Dhlamini fez um pênalti em Beccari, que Caruso bateu e colocou a Itália m vantagem. Atrás do placar e precisando da vitória par ase classificar, a África do Sul passo a ser dominante procurando sempre a finalização. Quase chegou ao gol num chute de Moodaly. Mas ganhou o gol de presente, aos 32. Num dos lances mais bizarros da Copa feminina, a Itália trocava passes na defesa quando a zagueira Orsi , pressionada, atrasou a bola para a goleira Durante sem olhar a posição da companheira, que tentou desesperadamente evitar o pior, mas não deu. Gol contra que beirou o absurdo.

Virada e vaga da África do Sul

No segundo tempo, a África do Sul voltou melhor, perdeu uma grande chance com Dhlamini. Mas, aos 21 minutos, chegou ao gol quando Kgatlana fez grande jogada pela esquerda e tocou na área para Magaia chutar cruzado sem chance para a goleira. Contudo aos 28 veio o empate italiano. Após cobrança de escanteio, Girelli roçou de cabeça. Caruso desviou e deixou tudo igual. Contudo, aos 47, após passe de Magaia, Kgatlana mandou para a rede. Mas como o jogo teve intermináveis 16 minutos de acréscimos, a torcida sul-africana quase infartou no estádio. Mas, enfim, veio a vaga.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.