Brasil, decepcionante, empata com a Jamaica e está eliminado da Copa Feminina

A Seleção Brasileira está eliminada da Copa do Mundo feminina ainda na primeira fase. Na manhã desta quarta-feira (2/8). Para desespero da torcida Canarinho e das jogadoras em campo, o time pressionou o jogo inteiro a retrancada Jamaica, que jogava pelo empate, enquanto as brazucas tinham de vencer. Mas não adiantou ter 73% de posse, 16 finalizações (sete no alvo) contra duas das caribenhas (ambas para fora). No fim, 0 a 0 frustrante no Estádio Retangular, em Melbourne, na Austrália.

Com isso, o Brasil encerra a sua participação de forma frustrante. Goleou Panamá na estreia, 4 a 0. Depois, perdeu para a França (2 a 1) e nesta quarta não se saiu bem contra o Paraguai

O primeiro lugar do grupo ficou com a França, que goleou o Panamá e chegou a sete pontos. Já as panamenhas terminaram em último, com zero. Agora, francesas e jamaicanas esperam a definição do Grupo H para que conheçam suas adversárias. No momento, a Colômbia lidera com seis pontos. Alemanha e Marrocos têm três e a Coreia está com zero. A França pegará quem terminar em segundo lugar e a Jamaica encara quem ficar em primeiro. A definição será nesta quinta-feira às 7h com os jogos Coreia do Sul x Alemanha e Marrocos x Colômbia.

Primeiro tempo

A Jamaica armou um ferrolho, nitidamente tentando segurar o empate que a classificaria e eliminaria as brasileiras. Assim, deixou Khadija Shaw com alguma incumbência ofensiva, em eventuais ligações diretas, mas a atacante do |Manchester City nada fez em cima da zaga brazuca. Com o trabalho fascilitado na defesa, o time brasileiro se lançou ao ataque. Tanto que teve 70% de posse e nove finalizações, contra zero da Jamaica. As laterais Antonio e Tamires foram praticamente atacantes e Tamires teve duas oportunidades que deram trabalho para a goleria Spencer. Marta, que começou como titular, fez boa distribuição de jogo. Contudo, nem ela e nem Debinha tiveram sucesso quando entraram na área para arrematar no primeiro tempo.

Segundo tempo

Pia voltou com Bia Zaneratto na vaga de Ary Borges. A jamaica voltou mais fechada do que nunca. Neste ataque contra defesa, o Brasil tentou massacrar, mas seguiu sem conseguir espaços na área. As jogadas mais efetivas quase sempre era pela esquerda no apoio de Tamires. E nada da bola entrar. Pia tentou o desespero tirando três jogadoras de defesa e colocar três atacantes, mas nada de gol. Nos acréscimos, Bia Zaneratto, num escanteio, teve a chance de fazer o gol. Mas foi bloqueada e a goleira Spence encaixou uma bola fraca. Fim de jogo e o Brasil, com toda a grande estrutura que montou, está eliminado. Certamente sai como uma das maiores decepções desta Copa. E não avança ao mata-mata pela primeira vez desde 1995.

JAMAICA 0X0 BRASIL

Copa Feminina 2023 – Grupo F – 3ª rodada

Data: 2/8/2023

Local: Estádio Retangular, Melbourne (AUS)

JAMAICA: Spencer; Blackwood, Allyson Swaby, Chantelle Swaby e Wilshere; Matthews,Drew Spence, Sampson, Brown (Washington, 39’/2ºT) e Primus; Khadija Shaw. Técnico: Lorne Donaldson

BRASIL: Lelê; Antonia (Geyse, 35’/2ºT) Rafaelle, Kathellen e Tamires; Luana (Duda Sampaio, 35’/2ºT), Ary Borges, (Bia Zaneratto, Intervalo), Kerolin e Adriana; Debinha e Marta (Andressa Alves, 35’/2ºT). Técnica: Pia Sundhage

Árbitra: Esther Staubli (SUI)

Auxiliares: e Katrin Rafalski e Susann Küng (ambas da Suíça)

Cartões amarelos: Matthews (JAM)

