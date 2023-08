Em jogo de nove gols, França bate Panamá e está nas oitavas

Exercendo o favoritismo apontado, a França goleou o Panamá por 6 a 3, nesta quarta-feira (2), pela Copa do Mundo Feminina. O resultado levou as francesas para a liderança do Grupo F onde a Jamaica, segurando empate sem gols com o Brasil, passou na segunda posição para as oitavas de final.

Dois minutos. Foi esse o tempo que as panamenhas precisaram para surpreender sua adversária e abrir a contagem quando Marta Cox, em cobrança maravilhosa de falta sofrida por ela mesmo, colocou bastante efeito na bola e viu a pelota ir no ângulo esquerdo da arqueira Pauline Peyraud-Magnin.

Ainda necessitada de confirmar sua classificação, o gol apenas reforçou o caráter de pressão exercida pela França no sentido de comandar as ações ofensivas e, ininterruptamente, ir ‘espremendo’ sua oponente no plano defensivo. Porém, as francesas tinham problemas no momento de finalizar, ficando o volume de jogo mais no aspecto de presença no ataque do que, necessariamente, com chances claras de abrir a contagem.

Por outro lado, as canaleras compactavam suas linhas de marcação e tentavam tirar os espaços das linhas de passe, mas demonstrava bastante nervosismo nas ações de corte onde a bola ficava sempre ‘viva’ nos rebotes. E foi justamente com influência do aspecto psicológico que uma bola cruzada pelo lado direito foi na cabeça de Maelle Lakrar que testou bem e via a pelota ir na direção das mãos da goleira Yenith Bailey. Todavia, a zagueiro Desireé Salazar tentou se antecipar, errou o chute e viu a pelota entrar contra sua própria meta aos 21 minutos.

O tento parece ter trazido maior segurança e precisão a mobilidade ofensiva das europeias que, depois da igualdade, começou a achar os espaços para pavimentar a virada no marcador.

Aos 28, um novo lance de avanço pelo lado direito teve o rebote caindo nos pés de Kadidatou Diani. A camisa 11 teve tempo de girar e bater no alto, vendo a pelota tocar no travessão antes de entrar. Com 37 minutos, um corte desajeitado de Yomira Pinzón, dentro da grande área, rendeu pênalti para as francesas onde Diani foi pra bola e colocou no canto direito de Bailey, que foi para o lado oposto. Antes do intervalo, ainda houve tempo para Léa Le Garrec buscar o cruzamento e ver a pelota não apenas passar por todo mundo, mas entrar direto na meta de Yenith Bailey.

Da mesma forma que no começo do confronto, o placar não demorou a se movimentar, mas, dessa vez, do lado francês. Aos quatro minutos, um cruzamento vindo do lado direito teve Wendy Natis desviando com a mão, dentro da área, onde a revisão do lance através do VAR rendeu a marcação de penalidade. Na batida, Diany mostrou a categoria habitual ao bater no lado esquerdo, cruzado, fugindo do alcance de Bailey.

As panamenhas conseguiram diminuir o prejuízo quando Riley Tanner foi derrubada dentro da área e a árbitra argentina Laura Fortunato apontou imediatamente a marca da cal. Na batida, Pinzón (que cometeu pênalti na etapa inicial) mandou com força, no lado direito, onde Peyraud-Magnin não teve qualquer chance de defesa. Distância essa que ficou ainda menor quando Lineth Cedeño aproveitou bola reboteada na área e marcou o terceiro gol do Panamá.

Apesar do breve momento de reação das canaleras, o triunfo francês não esteve, em nenhum momento, efetivamente ameaçado. Para ratificar isso, antes do apito final, Vicki Becho aproveitou bola rasteira vinda do lado direito e chutou cruzado, fugindo de Yenith Bailey, marcando o sexto gol das Bleus que fechou o placar.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.