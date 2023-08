Vasco acerta com Vegetti, mas esbarra em garantias bancárias e falta de tempo

O Vasco viu as conversas avançarem com o Belgrano, da Argentina, e encaminhou a contratação do atacante Pablo Vegetti, de 34 anos, que, por sua vez, também já aceitou a proposta. Porém, o Cruz-Maltino ainda está por detalhes de fechar com o artilheiro do Apertura e precisaria correr para regularizá-lo a tempo. Afinal, a janela de transferências vai ficar aberta até às 23h59 desta quarta-feira (2).

Segundo informações da imprensa local, a diretoria carioca topou desembolsar cerca de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 4,8 milhões na atual cotação). No entanto, o clube da cidade de Córdoba exige também, assim como o Talleres, no caso de Michael Santos, garantias de cumprimento do pagamento. Tal fator pode ser, mais uma vez, o entrave para que se concretiza a venda. Isso porque, a SAF vem tendo problemas de fluxo de caixa e não recebeu, integralmente, os valores das vendas de Pedro Raul e Eguinaldo.

Aliás, a Federação Argentina de Futebol (AFA) ainda precisa enviar a documentação necessária para concluir a transferência, o que pode levar mais do que um dia útil. Contudo, a expectativa de ambas as partes é de que a questão burocrática tenha bom andamento nas próximas horas.

Vasco quer artilheiro do Argentino

Pablo Vegetti é o atual artilheiro do Campeonato Argentino, com 13 gols marcados, ao lado de Michael Santos. Ele nunca chegou a estes números na carreira e, portanto, vive até aqui o seu melhor momento em uma temporada. O atacante praticamente só atuou em clubes de menor expressão do futebol local, à exceção de Colón e Gimnasia La Plata, nos quais teve passagem apagada e foi reserva.

