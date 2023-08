Arsenal vence Monaco nos pênaltis e conquista taça simbólica em Londres

O Arsenal conquistou a Emirates Cup, taça simbólica feita pelo patrocinador máster de algumas equipes do futebol europeu. Nos pênaltis, os Gunners venceram o Monaco por 5 a 4 e garantiram a vitória no amistoso disputado nesta quarta-feira (2), em Londres. No entanto, o clube informou momentos antes da partida que Gabriel Jesus teve “problema no joelho e será reavaliado”.

Fofana abriu o placar para o Monaco aos 31 minutos, mas Nketiah garantiu o empate para os ingleses momentos antes do intervalo. Na segunda etapa as equipes não conseguiram balançar a rede e a taça amistosa foi para os pênaltis.

Nas penalidades, todos os batedores do Arsenal converteram suas cobranças, entre eles o brasileiro Gabriel Magalhães, responsável pela quinta batida dos ingleses. Por outro lado, Takumi Minamino foi o responsável por desperdiçar a chance do Monaco, que acabou sendo derrotado por 5 a 4.

Ao mesmo tempo, a partida no Emirates Stadium, casa do Arsenal, marcou a estreia dos reforços Declan Rice e Timber.

Arsenal confirma problema no joelho de Gabriel Jesus

Por outro lado, o torcedor dos Gunners também tiveram motivos para lamenar. Isto porque, Gabriel Jesus sentiu desconforto no joelho e vai passar por avaliação do departamento médico do clube.

Gabby Jesus misses tonight's game due to a knee issue and will be assessed. — Arsenal (@Arsenal) August 2, 2023

“Gabby Jesus está fora do jogo desta noite devido a um problema no joelho e será reavaliado.”, diz o comunicado divulgado pelo clube londrino.

