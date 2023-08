Sánchez deixa hospital após luxação no joelho esquerdo e elogia Marcelo, do Fluminense

O zagueiro do Argentino Juniors, Luciano Sánchez, teve uma luxação no joelho esquerdo em disputa de bola com Marcelo, do Fluminense, na noite da última terça-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, e a imagem da lesão chocou a todos. No entanto, após receber alta do hospital nesta quarta-feira (2), o defensor revelou que recebeu um pedido de desculpas do jogador do Fluminense e rasgou elogios aos brasileiro.

“Me mandou uma mensagem pedindo desculpas que ele estava se sentindo mal, fiquei sabendo que ele foi tentar falar comigo ainda no vestiário. São gestos que mostram como ele é como pessoa. Eu o admiro como jogador e agora como pessoa. Não tenho nada para reclamar dele, ele pode ficar tranquilo e falei isso para ele”, disse o zagueiro para as emissoras ‘ESPN’ e ‘TyC Sports’, que o aguardavam do lado de fora da clínica.

A lesão de Luciano Sánchez é considerada gravíssima e o jogador pode ficar até um ano sem jogar. Além disso, o médico do Argentino Juniors, Alejandro Roncorini, em entrevista para a imprensa argentina, disse nunca ter visto uma lesão como essa no futebol.

“Em 23 anos de medicina, nunca vi uma lesão assim, o (Donato) Villani (médico da AFA) em 40 anos me disse o mesmo. É quase uma separação do fêmur e da fíbula. Há uma ruptura do ligamento cruzado anterior e posterior e tem que ver como estão os meniscos”, explicou Alejandro Roncorini.

