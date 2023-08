Vasco assina por dois anos com Pablo Vegetti e deve registrá-lo a tempo

O Vasco comprou Pablo Vegetti, do Belgrano, no início da noite desta quarta-feira, e assinou contrato com o atacante de 34 anos. No entanto, a concretização da negociação ganha contornos de incerteza. Afinal, a janela de transferências se encerra nesta quarta-feira (2) e a diretoria carioca precisa inscrevê-lo a tempo na CBF, até às 23h59.

Os argentinos, aliás, já enviaram a documentação à federação local (AFA) e aceleraram a parte burocrática.

O Cruz-Maltino vai pagar 1 milhão de dólares, cerca de R$ 4,8 milhões na atual cotação, para contar com o centroavante e o vínculo deve ser de dois anos. Agora, o time de São Januário precisa esperar o documento aparecer no sistema da Fifa e, na sequência, entrar no da CBF. Isso porque o seu nome tem de constar no Boletim Informativo Diário (BID) dentro da prazo. Apesar da indefinição até então, a expectativa é que esse processo tenha desfecho antes de virar o dia.

Vegetti é artilheiro do Campeonato Argentino, com 13 gols, ao lado de Michael Santos, outro alvo do Vasco na janela. Ele já deixou a cidade de Córdoba e está nesse momento na capital de Buenos Aires. De lá, embarca rumo ao Rio de Janeiro para, nesta quinta-feira (3), fazer os exames médicos e, enfim, fechar oficialmente o contrato. Além dele, o Gigante da Colina também trouxe o paraguaio Sebastián Ferreira, do Houston Dynamo, dos Estados Unidos, para ser opção à função de camisa 9.

Negociações do Vasco

Pablo, por sinal, não era uma das primeiras alternativas da SAF para reforçar o elenco. Porém, após se frustrar com a possibilidade de ter Michael Santos, do Talleres, a diretoria carioca seguiu no mercado em busca de outras peças. Uma delas é Diego Costa, ex-Atlético-MG e com passagens por Atlético de Madri e Chelsea, potências europeias. Paulo Bracks, diretor esportivo, está na Espanha e negocia diretamente com o jogador. Contudo, o próprio artilheiro debate com familiares a oportunidade de retornar ao Brasil antes de dar resposta definitiva.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.