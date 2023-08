Cássio não tem lesão detectada e reforça o Corinthians

O torcedor corintiano recebeu uma boa notícia na noite desta quarta-feira (02). Afinal, o goleiro Cássio realizou exames médicos não teve constatada nenhuma lesão no tornozelo esquerdo. O camisa 12 deixou o jogo contra o Newell´s Old Boys, na terça-feira (01), pela Copa Sul-Americana, com dores no local e preocupou a comissão técnica e os adeptos.

Ao disputar uma bola com Gómez, Cássio levou um carrinho e se queixou de dores. Ele resistiu até o intervalo da partida, mas acabou substituído por Carlos Miguel na etapa final. Na quarta-feira ele realizou apenas um tratamento preventivo. Já nesta quinta-feira (03), é esperado que o arqueiro já trabalhe normalmente com o restante do grupo.

Assim, a expectativa é que Cássio seja titular contra o Internacional. As equipes se enfrentam neste sábado (05), às 18h30, no Beira-Rio, pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. Na reapresentação do elenco alvinegro após a vitória sobre o Newell’s, os titulares fizeram um trabalho regenerativo e apenas reservas e jovens da base trabalharam em campo.

Para esse duelo, o Corinthians seguirá sem poder contar com o volante Gabriel Moscardo, que passou por cirurgia de apendicite. Já o meia Matías Rojas, que sofreu trauma no tornozelo esquerdo diante do Bahia, no último dia 22, segue como dúvida.

