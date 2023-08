Neymar foi a campo nesta quinta-feira (3/8). No amistoso em Seul contra Jeonbuk Hyundai. Ele, aliás, desfilou a sua qualidade com passes e dribles e ainda coroou a sua primeira partida oficial desde fevereiro. Fez dois gols e deu passe de calcanhar para Asensio completar o placar no triunfo por 3 a 0 no Estádio Asiad, em Busan. Veja o vídeo.

