Piqué se muda com a namorada para mesma mansão onde morou com Shakira

Ex-jogador do Barcelona, Gerard Piqué voltou a ser noticiário por conta da sua vida amorosa. Segundo informa o britânico “Daily Mail”, Piqué estava vivendo com sua namorada, Clara Chía, na mesma mansão em que ele residiu com a cantora Shakira.

A casa em questão foi o primeiro lar do antigo casal, em 2012, segundo informa o tablóide. Na época, Shakira estava grávida de Milan, o filho mais velho dos dois.

Piqué e Shakira: caso conturbado

A separação entre o ex-jogador e a cantora colombiana foi cercada de polêmicas. Shakira descobriu a traição do ex0zagueiro após notar consumo de geleia por outra pessoa em sua casa. Piqué não gostava do produto, o que levantou questionamentos dela.

Shakira chegou a gravar uma música, com ironias e indiretas para o atleta, onde dizia que ele “trocou uma Ferrari por um Twingo e um Rolex por um Casio” (marcas de carros e relógios, respectivamente). Os dois anunciaram a separação em junho de 2022. O espanhol namora com Chía desde janeiro deste ano.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.