PSG chega a acordo com o Benfica por Gonçalo Ramos

O Paris Saint-Germain está perto de anunciar mais um reforço. Trata-se do centroavante Gonçalo Ramos, do Benfica, de 22 anos. Os clubes fecharam um acordo e devem confirmar a transferência do atacante português em breve. Ele chega para ser a referência da equipe parisiense.

Segundo o jornal “A Bola”, contudo, o Benfica irá emprestar Gonçalo Ramos ao PSG, que terá a obrigatoriedade de compra do atleta. A medida é uma forma do clube francês de driblar o Fair Play Financeiro, já que a equipe gastou cerca de 160 milhões de euros (R$ 854 milhões) na temporada.

O valor final da operação será de 65 milhões de euros (R$ 347 milhões) fixos, além de mais 15 milhões de euros (R$ 80 milhões) em bônus. Uma parte pequena do valor, porém, será paga já agora como taxa do empréstimo.

Gonçalo Ramos é cria do Benfica e está no time profissional desde a temporada 2019/20. Ao todo, o atacante tem 106 jogos, com 41 gols e 16 assistências. A temporada passada, porém, foi a de afirmação: 47 jogos, 27 gols e 12 assistências. Pela seleção de Portugal, ele tem sete partidas, quatro gols e duas assistências. Na Copa do Mundo de 2022, ele brilhou ao marcar um hat-trick contra a Suíça, nas oitavas de final.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.