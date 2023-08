Mais um! Vasco anuncia contratação do atacante Pablo Vegetti

O Vasco anunciou, na tarde desta sexta-feira (4), a contratação do atacante Pablo Vegetti, que estava no Belgrano, da Argentina. O jogador de 34 anos, aliás, assinou contrato em definitivo até o mês de julho de 2024 e já participa das atividades no CT Moacyr Barbosa. O Cruz-Maltino pagou cerca de 1 milhão de dólares (R$ 4,8 milhões na atual cotação) para ter o jogador, artilheiro do Campeonato Argentino.

Agora, a expectativa fica pela regularização do centroavante no Boletim Informativo Diário (BID), o que vai torná-lo apto a estrear pelo time carioca. Afinal, as federações e os clubes já trocaram as documentações e resta apenas o seu nome entrar no sistema da CBF. Se tiver a inscrição feita a tempo, a tendência é que fique à disposição do técnico Ramón Díaz para o jogo com o Grêmio, no domingo (6), às 16h, em São Januário, pelo Brasileiro.

Vegetti deixou o Belgrano como artilheiro do campeonato nacional, com 13 gols, ao lado de Michael Santos, do Talleres. Antes disso, atuou em equipes de menor expressão na Argentina, como Colón e Gimnasia La Plata, e alcançou os melhores números na carreira nesta temporada. Por sinal, não era prioridade da diretoria carioca, mas virou boa oportunidade de mercado no “apagar das luzes” da janela de transferências.

Reforços do Vasco até aqui

Além de Pablo Vegetti, a SAF oficializou o zagueiro Maicon, o lateral-esquerdo Jefferson, o volante Medel, os meias Praxedes e Paulinho e os atacantes Serginho e Sebastián Ferreira. Por outro lado, o clube tem acordo com Rossi, que chegou ao Rio na manhã desta sexta-feira (4) para fazer exames médicos e assinar vínculo.

