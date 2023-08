Lucas Moura é apresentado no São Paulo e vai vestir a camisa 7

Lucas Moura, formado em Cotia, está de volta ao São Paulo. Nesta sexta-feira (4), o atacante foi oficialmente apresentado pelo clube e recebeu com emoção a camisa 7, antes utilizada por Alisson. Após suas passagens por PSG e Tottenham, o jogador celebrou a oportunidade de “voltar para casa” e expressou grande ansiedade para sua estreia com a camisa tricolor.

Além disso, o jogador de 30 anos também revelou que o movimento da torcida são-paulina nas redes sociais fez a diferença para ele retornar ao São Paulo.

“Não sabia se voltaria para o Brasil, ir para a Europa… eu decidi ouvir todas as propostas e conversar com a minha família. Algo que fez a diferença foi o movimento que a torcida fez invadindo as minhas redes sociais, com uma enxurrada de mensagens. Ao mesmo tempo, o time está brigando por três competições e a alegria que eles têm fez a diferença. Sempre carreguei um amor pelo clube, e isso fez a diferença de tomar a decisão de voltar para a casa”, disse o atacante.

Por outro lado, o tempo de contrato curto de Lucas Moura (quatro meses) também foi tema durante a apresentação. O atacante afirmou que em janeiro de 2024 vai definir o seu futuro, seja no Brasil ou na Europa. Ao mesmo tempo, o atleta garantiu que não tem acordo com outra equipe.

“Esse contrato curto foi uma decisão em conjunto com a família, com o clube e com os meus empresários. Meu pensamento é viver o que temos nas mãos, os quatro ou cinco meses. É desfrutar desse momento, parece que a ficha não caiu ainda, voltar ao CT onde vivi momentos incríveis. Mas, chegando em janeiro, vamos analisar a situação para tomar a decisão”, explicou.

Estreia de Lucas Moura

Registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o atacante pode estar à disposição do técnico Dorival Júnior para a próxima partida do clube. O Tricolor encara o Atlético-MG no próximo domingo (6), no Morumbi, às 16h, pela 18ª rodada do Brasileirão. Dessa maneira, Lucas Moura comentou sobre a expectativa e ansiedade pela estreia.

“Ainda não tive essa conversa mais específica, mas o meu o objetivo é estar preparado o mais rápido possível. Se depender de mim, estarei à disposição no domingo. Estou bem fisicamente, tenho treinado bastante neste tempo parado. Falta ritmo de jogo, pois não estive trabalhando com bola e no campo. Mas, foi bom participar do treino ontem, conhecer os companheiros e ter esse cuidado. Estou à disposição para domingo, mas vai depender da comissão técnica”, explicou.

