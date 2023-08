O Corinthians não descarta vender o zagueiro Murillo em um futuro próximo. O defensor despertou o interesse do Napoli, atual campeão italiano, mas o Timão ainda não recebeu nenhuma oferta concreta pelo jogador, de acordo com a diretoria. Embora não queira vender mais nenhum titular neste momento, o Alvinegro vê com bons olhos uma negociação.

Segundo o site “Meu Timão”, uma oferta já foi apresentada. O valor pode chegar a R$96 milhões, o que faria com que Murillo se tornasse a melhor venda de um zagueiro na história do clube. Em 2016, o zagueiro Gil foi vendido ao Shandong Luneng por R$ 43,9 milhões.

A janela de transferências da Itália fecha no dia 1º de setembro, e o Corinthians não deve se opor a uma saída já nesta janela caso seja o desejo do comprador. Dono de 80% dos direitos econômicos de Murillo, o Timão entende que esse dinheiro seria muito útil e que o elenco apresenta reposições.

Para atuar no lado esquerdo da defesa, o técnico Vanderlei Luxemburgo conta com o zagueiro Caetano, que vem entregando um bom futebol quando acionado. Além disso, o Timão se reforçou ao trazer Lucas Veríssimo nesta janela de transferência.

Murillo deixa futuro no Corinthians em aberto

Depois do embate contra o Newell’s Old Boys, na terça-feira (1), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o defensor falou sobre o assunto. Murillo diz estar focado dentro de campo e deixa a decisão sobre seu futuro para seus empresários.

“Sou muito tranquilo com isso, minha cabeça está focada no Corinthians. Sobre negociações, deixo com os meus empresários, eles sabem o melhor para mim. O que vier, o que Deus permitir acontecer, vai acontecer. Por enquanto estou focado 100% no Corinthians’, disse Murillo.

O zagueiro tem contrato com o Corinthians até o dia 31 de dezembro de 2025. Aliás, a equipe renovou com o atleta recentemente. Nesta janela, o Timão recusou pelo menos uma investida feita pelo mercado europeu ao zagueiro. A Fiorentina, da Itália, sinalizou com uma proposta nos últimos dias, porém rejeitada , já que a diretoria considerou a oferta baixa.

