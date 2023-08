Lateral do Corinthians se despede de Róger Guedes: ‘Vou sentir saudade’

A saída de Róger Guedes ainda ecoa no elenco do Corinthians. Nesta sexta-feira, o lateral-esquerdo Fábio Santos deixou uma mensagem no Instagram para se despedir do ex-companheiro.

O camisa 6, que também havia atuado com o atacante no Atlético-MG em 2018, desejou sorte a Guedes no novo desafio longe do futebol brasileiro.

“Fala, Alemão! Passando aqui para te agradecer por esse período em que convivemos. Desejo muita sorte nesse seu novo desafio. Mesmo de longe, estarei rezando e torcendo por você. Boa sorte, meu irmão, vou sentir saudade! Te amo!”, escreveu o lateral-esquerdo.

Róger Guedes assinará contrato com o Al-Rayyan, do Catar. O clube desembolsou cerca de 10 milhões de euros para finalizar a negociação. O Alvinegro, dono de 40% dos direitos, receberá 4 milhões de euros, segundo informações do site “Meu Timão”.

Sem a presença de Róger Guedes, o Corinthians volta a campo neste sábado pelo Campeonato Brasileiro, às 18h30 (de Brasília), diante do Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Alvinegro é 14ª colocado, com 19 pontos.

