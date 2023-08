Conmebol aciona Flamengo por irregularidades contra o Olimpia

A Conmebol entrou com uma ação disciplinar contra o Flamengo por causa de irregularidades no jogo desta quinta (3), contra o Olimpia, pela Libertadores. A, entidade de acordo com o documento emitido nesta sexta, afirmou que o Flamengo descumpriu uma série de protocolos inicialmente previstos. Entre eles, estão o estado do gramado do Maracanã, além do uso de sinalizadores por parte da torcida.

De acordo com a Conmebol, as linhas do gramado do Maracanã estavam fora de padrão e o estado do campo também não correspondia ao desejado pela entidade. A entidade máxima do futebol sul-americano também citou que sinalizadores foram acesos pela torcida rubro-negra durante o início do segundo tempo, o que é considerado proibido.

Ademais, dois jogadores do Flamengo não teriam passado pela zona mista. O zagueiro David Luiz e o meio-campista Everton Ribeiro não estiveram presentes, após o fim da partida, na área onde ficam os repórteres. Dessa forma, o Flamengo terá descumprido mais uma norma.

O Flamengo tem até a próxima sexta-feira para se defender. Caso seja considerado culpado, deverá pagar uma multa a ser estipulada pela própria Conmebol.

