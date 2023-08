FC Dallas x Inter Miami: onde assistir e escalações. Messi em campo

FC Dallas e Inter Miami, que terá Messi em campo, medem forças neste domingo (6/8) pelas oitavas de final da Leagues Cup da Concacaf. O jogo será no Toyota Stadium (em Dallas) e começa às 22h30 (de Brasília). O mandante, afinal, está fazendo uma bela campanha na competição e chega confiante para a partida. O visitante, no entanto, conta com o brilhantismo e a maestria do gênio argentino. Trata-se de jogo único. Quem passar avança às quartas e o perdedor estará eliminado.

Onde assistir: AppleTV+ (MLS Season Pass) transmite a partir das 22h30 (de Brasília)

Como chega o FC Dallas

O clube, enfim, ficou em segundo lugar na fase de grupos. A equipe, inclusive, vem de uma vitória importante diante do Mazatlán fora de casa. A expectativa, assim, é que Jesus Ferreira consiga novamente ser efetivo dentro da área. O atacante, afinal, é um dos destaques do time nesta temporada.

Como chega o Inter Miami, de Messi

O clube, por sinal, vem protagonizando boas atuações desde que Messi chegou na Flórida. O time, afinal, está invicto com o argentino em campo. Além do atacante, Sergio Busquets também faz parte da equipe. O elenco, portanto, conta com astros do futebol mundial e é um dos favoritos ao título da competição.

INTER MIAMI X DALLAS

Data: 6/8/2023, às 22h30 (de Brasília)

Local: Toyota Stadium, Dallas (EUA)

FC DALLAS: Paes; Junqua, Martinez, Tafari e Jesus; Velasco, Quignon, Lletget e Obrian, Jesus Ferreira, Kamungo. Técnico: Nico Estevez.

INTER MIAMI: Callender; Yedlin, Miller, Kryvtsov e Alba; Arroyo, Busquets e Ruiz; Messi, Martinez, Taylor. Técnico: Tata Martino.

