Na apresentação, Vegetti se diz pronto para dar alegrias ao torcedor do Vasco

O atacante Pablo Vegetti, de 34 anos, já chegou ao Vasco e afirma que está pronto para o jogo deste domingo (6/8) contra o Grêmio. Ele foi apresentado pelo Cruzmaltino na tarde deste sábado (5/8), no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus. O centroavante argentino, que passou quatro anos no Belgrano – clube sediado na cidade de Córdoba – exaltou a história do Vasco e disse que sua contratação tem grande importância.

Inspiração em rival Compromisso com torcida O jogo do Vasco contra o Grêmio, em São Januário, neste domingo, será às 16h (de Brasília), e vale pela 18ª rodada do Brasileirão. Caso seja convocado pelo treinador Ramón Díaz, Vegetti diz que fará de tudo para ter uma estreia inesquecível.

Trajetória de Pablo Vegetti

Admiração por Ramón Díaz