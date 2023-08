Fluminense faz proposta para renovar contrato de Fábio

O Fluminense está decidido a continuar com o goleiro Fábio em 2024. Aos 42 anos (fará 43 em setembro), o arqueiro é um dos destaques da equipe tricolor, que abriu conversas para renovar o contrato do camisa 1. A informação foi dada primeiramente pela “Trivela”.

As conversas estão sendo conduzidas pelo presidente Mario Bittencourt junto aos representantes do atleta. Caso haja acerto, a expectativa é que o goleiro assine por mais uma temporada, até o fim do próxima ano. Além do Flu, o Cruzeiro também monitora e sonha com o retorno do ídolo.

No último fim de semana, após mais uma grande atuação pelo Fluminense, Fábio ganhou elogios do técnico Fernando Diniz. O comandante tricolor falou sobre a grande partida diante do Palmeiras e endossou o coro pela renovação.

“Fábio, por mim, já teria que ter renovado mais de um ano. Acho que ele aguenta. Não dá sinal nenhum que a idade está fazendo mal”, disse o técnico do Fluminense no sábado.

Fábio chegou ao Fluminense no início do ano passado e tem, até o momento, 103 partidas disputadas. Ele conquistou os títulos cariocas de 2022 e 2023.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.