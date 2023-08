Modelo expõe Casemiro e revela outro caso de traição: ‘Ele dizia que estava em processo de divórcio’

A modelo Bruna Miller publicou no Instagram um relato de um caso que teve com o volante Casemiro, atualmente atleta no Manchester United. Na ocasião, em julho de 2017, o atleta ficou com a influenciadora e mentiu sobre detalhes importantes de sua vida particular.

Inicialmente, segundo Miller, o jogador afirmava não ser casado e suas redes sociais não tinha fotos com a esposa. Ela ainda contou que o atleta abriu uma conta bancária para Bruna.

“Eu conheci o Casemiro, olhei o Instagram dele e não tinha nada com ninguém, ele me disse que era solteiro. Tive um relacionamento com ele até eu descobrir, quando eu já estava em Madri, que ele tinha uma pessoa. Ele dizia que estava em processo de divórcio. Eu não tinha nem conta bancária na Espanha. Ele abriu uma conta e, quando eu descobri que ele tinha essa pessoa, o dinheiro não falou mais alto porque, imediatamente, eu não quis mais encontrar com ele”, destacou.

Aliás, o caso do volante com Bruna bate justamente com Sinttya Ramos, outra mulher que afirma ter vivido um romance com o jogador. Miller defende Sinttya.

“Acredito na Sinttya e não acho justo julgarem apenas ela. Errado não é quem é traído, errado é quem trai. Se a Sinttya sabia que ele era casado e quis continuar, isso diz respeito a eles três, porém ela não tem provas. Eu tenho, então compactuei com a verdade”, salientou.

Amante pede perdão para esposa de Casemiro

Para finalizar, a influenciadora revelou que conversou com a esposa de Casemiro e pediu perdão por expor o caso.

“Perdão a você e ao Carlos. Não queria expor, mas precisava me defender. Fica bem, sei que ele é um cara incrível. Errou, talvez vocês não estavam em um momento muito bom, sei lá. Você é linda, incrível e tem um homem que te ama. Todos erram e eu espero que ele te fale a verdade, te peça perdão e não faça mais porque tu é maravilhosa. Não dê ao inimigo a tua família, lute por ela até o fim… Deus abençoe a vida de vocês”, concluiu.