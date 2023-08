No Maracanã, Zico recebe homenagem pelos 70 anos

O Maracanã, um dos maiores palcos do futebol mundial, recebeu Zico, ídolo do Flamengo, nesta segunda-feira (7). Em evento que celebrou os 70 anos do Galinho (completados em março deste ano) e dos 76 anos da Suderj (Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro), o ídolo recebeu uma placa comemorativa. Além disso, foi presenteado com uma réplica de sua marca na Calçada da Fama do estádio carioca.

“Nunca escondi a importância que o estádio tem na minha vida. Desde os meus oito anos de idade que eu frequento o Maracanã. Nunca imaginaria que poderia fazer uma história aqui dentro. E me sinto muito orgulhoso de tudo que eu ajudei a construir para o meu clube Flamengo, para a Seleção e para o Rio de Janeiro”, disse Zico.

“Sempre gratificante receber homenagens em vida. Este ano especialíssimo para mim, muitas coisas boas aconteceram por conta dos meus 70 anos. A gente olha para trás e vê que a dedicação foi muito grande. Muitas coisas aconteceram”, completou o Galinho.

A Suderj, que por décadas foi a responsável pela administração do Maracanã, também foi alvo de elogios do craque. Para Zico, é muito importante a inclusão de toda a população no esporte. Assim, o eterno camisa 10 da Gávea relembrou um feito que deu início ao o que é hoje o Jogo das Estrelas, evento de Zico que acontece entre o Natal e o Ano Novo no Maracanã reunindo grandes nomes do futebol mundial.

“Mas, sobre o que o presidente (da Suderj) Renato falou da inclusão, queria afirmar que as coisas que mais me orgulham, foi criar dentro da secretaria pública um departamento de portador de deficiência física.

Assim, hoje vendo os brasileiros nas paraolimpíadas, fazer o que fazem, vale mais do que qualquer gol que a gente possa fazer dentro do campo. Participei de muitos eventos SADEF, que sempre teve o Zé Blanco como presidente, que é a sociedade de amigos de deficientes físico”, explicou o Galinho.

“Nós fazíamos aqueles jogos de final de ano e foram quase 30 anos. E depois que acabou aquilo, o grande evento de final de ano passou a ser o jogo das estrelas, onde a gente divide toda a arrecadação para as entidades do Rio de Janeiro. Então quero sempre contar com a ajuda da SUDERJ, do Governo do Estado, que sempre nos ajudaram, para que esta data fosse reservada, essa data que coincidentemente cai no dia do aniversário da Sandra (esposa de Zico), dia 17 de dezembro e a gente espera fazer mais um grande espetáculo aqui”, complementou.

Governador do Rio parabeniza a Suderj

O governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) participou da festa no Maracanã. Além de elogiar Zico, ele garantiu o papel da Suderj, que incentiva e proporciona a inclusão social no futebol. Aliás, aproveitou também para homenagear o ex-jogador Zinho, que também estava no Maracanã.

“Acho que nestes 76 anos da SUDERJ e comemorando os 70 anos do Zico, se a gente pudesse deixar uma palavra de ordem, é o investimento no ser humano. A SUDERJ faz isso com a pessoa com deficiência, trabalhando com mulheres, trabalhando com a garotada que não tem muita perspectiva além do futebol. Nós temos que dar esta perspectiva. Com o poder público. O esporte e a cultura fazem parte desta gama de oportunidade que a gente tem de formar o ser humano”, disse Cláudio Castro.

“E por isso a gente está aqui, com o coração cheio de felicidade, com o Zico, com o Zinho, com nossos atletas paraolímpicos, mas para dizer que o caminho de ter uma sociedade transformada, é transformar o ser humano. E a SUDERJ tem feito isso, e o Zico, com seu testemunho de vida, muito mais do que o jogador que foi, mas como o ser humano que é. Se perguntar pra ele o que quer da vida, acho que ele vai dizer que é estar jogando no próximo jogo das estrelas. Mostra o compromisso dele com este legado. Esse legado de solidariedade, de exemplo, para esta garotada que está vindo aí”, completou.

Presidente da Suderj reforça missão por inclusão social

Renato de Paula, presidente da Suderj, também falou durante o evento no Maracanã. Além de enaltecer Zico e toda a sua história no futebol, ele reforçou o trabalho da instituição para atrair toda a população para a prática esportiva por meio do futebol.

“Quando se fala em Suderj, logo vem ‘Suderj informa ou Maracanã’. Essas duas instituições do Estado do Rio de Janeiro celebrar o seu aniversário. Mas, não poderia ter um palco melhor do que o Maracanã. O governador Cláudio Castro me deu a missão de criar a ‘Suderj mais inclusiva das galáxias’, com o esporte sendo o farol para que mulheres, idosos, pessoas com deficiência possam encontrar cidadania” disse Renato.

